Crónica de la Lotería en Avilés: una pizca de suerte y un "puñao" de euros

Una pizca de suerte y un "puñao" de euros. Eso fue lo que dejó el sorteo de la Lotería de Navidad de este año en Avilés y esas son las palabras que dan nombre al comercio de alimentación a granel –"Pizca y puñao"– que funciona al lado del despacho de loterías de la calle del Prado de Avilés, uno de los que vendió décimos agraciados con premio. En concreto, una participación del número 88979, el tercer quinto premio cantado por los niños del colegio de San Ildefonso. El otro "quinto bueno" para la comarca fue el correspondiente al número 86007, del que se vendieron dos décimos, uno en la administración de lotería de la plaza España (El Parche) y el segundo en Luanco. Todos estos premios juntos suman 18.000 euros, 6.000 por décimo. De los poseedores de los mismos no se supo nada en todo el día.

El premio avilesino más madrugador –salió minutos después de las 10.15 horas– pilló haciendo gestiones en el banco a Javier Fueyo, el dueño del despacho que vendió el décimo afortunado. De inmediato, y pese a un ostensible cojera fruto de una intervención quirúrgica, se plantó en el local para atender a la prensa y compartir la alegría con su empleada, Maggie Madera. Este establecimiento, conocido en el barrio del Quirinal como "Artesanía Viejo" y antes ubicado en la calle José Cueto, lleva en manos de Fueyo desde hace justo un año y el de ayer es el primer premio notable que da, "pero seguro que no será el último ahora que hemos abierto la lata", pronostica el lotero.

La anterior dueña del despacho de loterías, Encarna Viejo, vive justo encima del local y al saber que la suerte rondaba por su antiguo negocio no pudo evitar bajar a la calle para compartir la noticia con Javier Fueyo y algún que otro vecino que se acercaba a preguntar el motivo del alborozo. Y es que en la calle del Prado de Avilés hay recuerdos muy agradables de la Lotería de Navidad: en el año 2006, los propietarios de la cafetería Coral –a pocos metros de donde tocó parte del quinto premio– vendieron 360 décimos del tercer premio de la Lotería Extraordinaria de Navidad, con el número 79735. Aquella vez de imborrable recuerdo Avilés fue regada con una lluvia de 18 millones de euros, bastante más que el "puñao" de este viernes.

El otro quinto premio con protagonismo avilesino alegró el día a Belén Panizo y Sonia Llavona, que habían vendido un décimo del 86.007 en su administración de la plaza de España. Un solo décimo, 6.000 euros, pero no po ello dejaron de recibir felicitaciones durante todo el día. "Fue el número 86.007; el 007, el de James Bond", comentaron divertidas las loteras de la que parece estar considerada la primera administración de lotería que abrió en Asturias. "La verdad es que no sabemos ni desde cuándo está abierta", asegura Panizo.

El premio de este viernes es "pequeñín", y no tienen ni idea de quién será el afortunado. Pero en cualquier caso, "6.000 euros ya dan para algo, ¿verdad?", plantean. Panizo y Llavona no son novatas en esto de repartir dinero. Ya dieron varios premios de la Lotería de Navidad y de El Niño. Por ejemplo, repartieron un quinto premio en 2018, coincidiendo con la crisis que abrió el cierre de la antigua Alcoa y el mazazo que supuso esa mala noticia para el empleo y el ánimo de la población de la Villa del Adelantado.

Tras abrir boca con un quinto premio, las responsables de la administración de lotería número 1 de Avilés mantenían la ilusión de haber repartido el segundo premio y el Gordo de Navidad, pendientes aún de salir cantados por los niños del Colegio de San Ildefonso. "Bueno, bueno, aún falta mucho y nunca se sabe", decían sonrientes Belén Panizo y Sonia Llavona pendientes del sorteo. No pudo ser.

Tampoco se materializó la supuesta predicción del ilusionista asturiano Anthony Blake, al que se le atribuyó esta semana haber dicho que el Gordo de Navidad sería el 09754; eso generó colas inmensas en la administración de Loterías de la calle Fernández Balsera de Avilés, la única de Asturias que tenía ese número. Es más, los décimos se agotaron; sin embargo, no regó esa lluvia de millones anunciada.

Es más, el 09754 no recibió ningún tipo de premios, ni pedreas ni terminaciones. Por no acertar, no coincidió ningún dígito con el Gordo, que fue el 88.008. En la administración de Loterías de Fernández Balsera no hubo celebraciones, cuestión obvia, y a media tarde, sobre las 18.00 horas estaba cerrada a cal y canto. Y todo ello después de haber vendido un número que había sido bendecido por no pocos avilesinos que, agarrados a la ilusión, confiaban en que Blake, alter ego de José Luis Panizo, que en 2002 sí que presuntamente acertó el Gordo de la Lotería de Navidad, si bien entonces el número que había predicho el mentalista fue descubierto después de celebrarse el sorteo.

El Club Natación Avilés consiguió amarrar un premio de consolación con el número 89268, la terminación del Gordo. "Celebrar no lo celebramos, porque estábamos tan centrados en el Gordo...", bromeó Marta Álvarez, presidenta del club, que recibió no pocos mensajes de "amigos que donarán el premio al club" de los cuatro euros que les corresponderían como premio de los cinco jugados en cada participación.

Otros clubes que también han vendido papeletas premiadas son la sociedad deportiva Gauzón-Cabo Peñes de Gozón, el Belenos de rugby y el Avilés Stadium de fútbol.

Luanco reparte un décimo premiado con un quinto: «Me prestó mucho venderlo»

La fortuna también se dio un garbeo por Luanco, aunque corto. El mismo quinto premio que cayó en Avilés por partida doble lo hizo en la capital de Gozón gracias al número 86.007. Fue solo un décimo que la administración de Loterías del Guache, la ubicada en la calle Marcelino Rodríguez, intercambió con otra de Madrid, la número 309 más concretamente. La empleada Noelia Menéndez fue quien vendió el boleto, esas cinco cifras que se transformarán en 6.000 euros de premio.

«Está eufórica», expresó una compañera. «Estoy nerviosa y no sabemos a quién le pudo tocar», apuntó Menéndez, que no dudó en expresar su satisfacción al enterarse de que había vendido uno de los pocos décimos premiados que han caído durante este sorteo en la comarca avilesina: «Me prestó mucho venderlo». «En verano dimos otro premio de 30.000 euros con la Lotería del jueves y hace años (en 2009), cuando yo trabajaba en la administración de Parque Astur, vendimos un Segundo premio de la Lotería de Navidad, fue con el número 10.104, de eso no me olvido, lo tengo grabado», detalla Noelia Menéndez. Tiempo después, la responsable de la administración de Loterías del Guache, Emilia Escobar, no dudó en posar para una fotografía con el cartel que acredita que la administración gozoniega vendió un quinto premio de la Lotería de Navidad, que ha espolvoreado unos cuantos millones por la región. Sonreía porque estaba feliz de que iuno de sus clientes se haya embolsado 6.000 euros tras una inversión de apenas veinte.