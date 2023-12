Villabrille aborda con mirada artística el problema del suicidio

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó recientemente los datos de suicidios que se produjeron en 2022, que aumentaron en un 5,6 por ciento a respecto al año anterior. En total se produjeron 4.227 fallecimientos. En Asturias se contabilizaron 126 casos. En términos relativos a su población, el Principado es la región con mayor tasa de suicidios, con una media de tres a la semana. Enfocado en divulgar esta realidad, el fotógrafo avilesino Javier Villabrille presentó su trabajo "Una vaca en el pasillo" en la Factoría Cultural de Avilés. El proyecto en sí pretende establecer un debate sobre cómo el arte puede abordar una problemática como el suicidio.

Y es que el trabajo de Villabrille se centra en el Principado. En concreto, puso su mirada en las zonas mineras de la cordillera cantábrica. "Se da la casualidad que las personas suicidas de esas zonas no lo hacen en su entorno, sino que se cruzan media Asturias para hacerlo en la costa, en los acantilados", comenta el fotógrafo, que presenta su obra como una "mirada subjetiva" que parte de los datos para abordar una "situación dramática". Para ilustrarlo, el fotógrafo crea un recorrido con transiciones de colores en las que, entre otros, el verde de la naturaleza interior asturiana se va convirtiendo en el azul del mar que choca contra los acantilados.

Ese elevado porcentaje en esas zonas, Villabrille explicó que durante el auge de la minería se vivió "un auge económico" que, a medida que se sucedió la desaparición de la industria, aumentaron con ella los problemas de salud mental, las depresiones y "la desesperanza". "Mucha gente se quedó tirada, sin recursos", reflexionó.

Sobre el histórico silencio que se ha llevado a cabo respecto al suicidio, Villabrille comentó que ya no se percibe el "tabú" ya que "barrer bajo la alfombra no hace desaparecer nada". Así, el fotógrafo destaca que se van dando pasos adelante y se va por el camino correcto. "Hay que mirarlo a la cara. No se puede esquivar más. Por ello en los colegios se dan guías de prevención o en los hospitales se refuerzan los departamentos de salud mental", señaló.

El proyecto de Javier Villalibre, además, se convertirá en un libro próximamente, entre los meses de enero y febrero.