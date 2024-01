Los más aplicados de la Navidad: los estudiantes avilesinos preparan los exámenes de enero

"Lo único que le pedí a los Reyes Magos es aprobar todas en enero". El pasado viernes, los más pequeños de la casa no fueron los únicos que se fueron pronto a la cama. Llegaba el día de Reyes y para los estudiantes eso implica de todo menos alegrías. ¿Por qué? Pues porque tras pasar unas semanas de vacaciones, ahora llega la hora de la verdad. Después de los turrones es el momento de volver a las aulas para afrontar los primeros exámenes del año. Las bibliotecas avilesinas están completamente abarrotadas estos días de estudiantes que apuran las horas para conseguir el mejor regalo que les pueden traer los Reyes Magos: un aprobado.

"Hay que confiar en que lo vamos a sacar, si no para qué nos vamos a presentar", bromea Diego López, que junto a sus amigos Natalia García, Sofonías Micha y Nora Menéndez disfruta de un descanso tomando café. "Hombre, hay que parar de vez en cuando. Es la parte buena que tiene la biblioteca, que puedes socializar. Eso en casa no pasa", sostiene Menéndez, estudiante de Psicología. "Eso es. Si estudias en casa siempre tienes la tentación de meterte en la cama. Aquí, al estar rodeado de gente, quieras o no te incita a seguir trabajando", señala Micha. "Además, aquí te obligan a estar en silencio, algo que favorece la concentración", añade García. Los cuatro tienen algo seguro, el objetivo es sacar todo adelante. "Hasta el minuto 90 hay tiempo para pelearlo. Llevamos dos semanas sin parar, no vamos mal. Lo vamos a conseguir", coinciden.

Una de las más nerviosas por afrontar los exámenes de enero es Beatriz Oltra. La avilesina estudia primero de Magisterio Infantil, por lo que está a punto de hacer sus primeros exámenes de la Universidad. "He intentado llevar todo al día, para no tener que pegarme un atracón durante estas semanas", asegura la estudiante. Según reconoce, a pesar de que vaya a ser su primera vez ante esta prueba, lleva bastante bien todas las asignaturas, aunque no esconde que le tiene "respeto" a la primera vez. "Hasta que esté sentada allí no quiero vaticinar nada", apunta la futura profesora.

Por su parte, Guillermo Espelt prácticamente se echa a temblar cuando piensa en lo que tiene por delante. Estudia Ingeniería, por lo que la hazaña promete ser de aúpa. "No me lo quiero ni imaginar", confiesa el avilesino. A pesar de la dificultad de sus exámenes, Espelt espera no tener que sufrir demasiado y conseguir hacer un cinco de cinco. "Esta Navidad apenas he descansado dos días, llevo dos semanas sin parar. Espero que eso sirva para no llevarme un disgusto al final de mes", comenta. A su lado está Ana Artime, que, aunque estudia segundo de Bachiller, no quiere descuidar sus estudios y también es una asidua de la biblioteca. "No tengo ahora exámenes finales, pero la EBAU está a la vuelta de la esquina. No creo que me vaya a venir mal, por eso quiero aprovechar estos días", indica.

"Va a ser difícil, porque se me han complicado algo las cosas, pero la esperanza es lo último que se pierde", señala Andrés Gutiérrez, estudiante de tercero de Magisterio que, según explica, "las Navidades no son las fechas más apropiadas para estudiar; entre Nochebuena, Nochevieja, Reyes y algún día más se te juntan los compromisos. Mis amigos no entienden que tengo que sacar una carrera y me lían", bromea el avilesino, que confía en dar un empujón de última hora a la tarea pendiente. "Hay que seguir la filosofía del Real Madrid. Si ellos pudieron ganar una Champions metiendo goles cuando nadie se lo esperaba, yo también puedo conseguirlo", asegura.

La mirada de Raquel Gómez es la del estrés personificado. "Ni me hables de exámenes, porque ya me empiezo a agobiar", señala. Esta estudiante de Enfermería no puede ocultar el agobio que siente por los exámenes. "Estas son fechas que me ponen muy nerviosa. Pienso en que llega el día y no puedo parar quieta. Espero poder tranquilizarme un poco durante estos días, porque si no se avecina un desastre", aventura. Eso sí, por horas de estudio no será. "Tenía un vestidazo preparado para Nochevieja, pero tengo tanto que estudiar que al final preferí quedarme en casa para aprovechar la mañana del día siguiente. No te imaginas la que me cayó de mis amigas", indica la avilesina.

Ahora la suerte ya está echada. Tras semanas de descanso, los estudiantes avilesinos tendrán que volver a las aulas con un objetivo en mente: aprobar todas las asignaturas para evitar el gran enemigo de los universitarios, la evaluación extraordinaria.