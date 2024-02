Antón Riesgo: «Lo más difícil de hacer novela es la documentación histórica»

José Antonio Álvarez Riesgo se trajo ayer tarde a Avilés su «cuarta novela publicada»,: «Los muertos de la calle del Rosal» (Sapere Aude, 2023). «Se trata de una historia de una familia ovetense que se inicia con la gripe de 1918, cuenta también con algunos apuntes de la Revolución de Asturias y la Guerra Civil», cuenta el escritor y médico jubilado. «Básicamente, desde que me retiré, me dedico a escribir», aseguró.

«Lo más difícil es la documentación histórica: eso es lo que más tiempo me lleva», reconoció. Y, pese a ello, sus cuatro libros se centran en la reconstrucción del pasado: asturiano y no asturiano. «Mi libro anterior fue ‘La sangre del canal’. Ahí me centré en la construcción de la infraestructura panameña. Tuve la oportunidad de conocer las exclusas cuando estaban realizando la ampliación», explicó.

La presentación del último libro de Riesgo –firma Antón Riesgo, pero su nombre oficial es José Antonio Álvarez Riesgo, el nombre con el que era conocido en su época como director de área en la Consejería de Salud del Principado– corrió a cargo del historiador Román Antonio Álvarez.

La gripe del 1918 fue un asunto dramático que eligió Riesgo antes de la siguiente pandemia –la del covid-19–. «Lo que me interesaba es cómo fue la vida en la ciudad de Oviedo desde el momento en que el gobernador de la provincia ordenó cerrar a cal y canto la capital», detalló el novelista unos minutos antes de la presentación de su libro.