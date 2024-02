Una sardina se pasea por Avilés

"Antroxas, antroxos, mazcarites y mazcaritos, estamos de vuelta y esta vez por 40". Ángel García, Sardino Mayor de la Cofradía de la Sardina Arenque, dio su bienvenida al Antroxu de Avilés desde la Plaza Mayor de Llaranes, donde decenas de personas, tanto mayores como pequeños, se dieron cita para celebrar el arranque de la festividad . Y la cita no podía ser más especial, ya que la peña, que "se hace pureta", entraba en la década de los 40 y quiso que la efeméride fuese lo más especial posible. Con una sardina de casi cuatro metros de largo "que se fue de las manos", los 16 integrantes de la peña animaron a los vecinos del barrio con un desfile por las calles, al que poco a poco se iban uniendo cada vez más y más personas.

Pese a que las ventanas de los edificios estaban llenas de curiosos que prefirieron ver los toros desde la barrera, fueron muchos los no se lo pensaron ni un segundo y se lanzaron a disfrutar de la fiesta con disfraces que ya llevaban listos varios días. Rober, Andrea y Olaya Gálvez, que iban junto a Mario Robles, Susana Rionda y Pilar Navarro, fueron unos de los que estaban listos minutos antes de que los sardinos comenzasen la ruta en La Espina, encabezados por la fanfarria "El Felechu". Disfrazados de pastores y ovejas, desvelaron que el de ayer fue el primer Antroxu de Llaranes en el que participaban. "Queríamos estar presentes, que se vea que en Llaranes nace todo y que es donde mejor se anima al barrio", explicó Rionda, que excusó a su grupo, que no participaba antes "porque no se atrevían". Sin embargo, este año "no hubo dudas" y se prepararon "a conciencia y desde el principio".

En la cofradía de la Sardina Arenque también había debuts en la fiestas del barrio. Mientras su padre tiraba de la carroza, el pequeño Adrián García iba en su carricoche unos metros más adelante, disfrutando en primera fila de la música de la banda. Junto a él iba Pilar Martínez, quien pese a llevar ya 14 años en la peña, admite estar" tan nerviosa como el primer día" en una jornada de fiesta "que es la más espectacular del carnaval" y "la que más presta".

Al ritmo de "Yo te quiero dar" de la banda "La mosca tse tse", la charanga y la carroza se iban adentrando poco a poco en la Plaza Mayor de Llaranes, donde las terrazas estaban repletas y las niñas y niños, disfrazados de superhéroes, dinosaurios y muchos otros personajes, correteaban esperando el momento álgido de la tarde: el pregón que daría comienzo al Antroxu. El Sardino Mayor como el resto de integrantes, subieron al escenario. Desde lo alto, Ángel García puso en valor a las Amas de Casa de Llaranes, que como cada año, prepararon un banquete de callos. Durante dos días prepararon siete kilos de garbanzos, seis de callos, veinte de chorizo, dos de panceta e ingredientes "top secret" marca de la casa.

Con los fuegos artificiales a la vuelta de la esquina, el pregonero recordó a Berto "el Marqués de chimenea", histórico integrante de la cofradía. También "Chiki", miembro de "los hermanos" de Felechu, donde se encargaba de la caja y el bombo. La agrupación también otorgó su medalla-arenque, "la única que si gusta se puede comer". Este año, el galardonado fue Pablo "el de la Llosa", chigrero en la plaza Carlos Cobo. Seguidamente, también se hizo entrega de la medalla sardina arenque a las Princesas del Goxu y la Faba 2024.

Para finalizar, se leyó el decreto de 1984, y con toda la fuerza que otorga el Antroxu, el Sardino Mayor instó a la plaza a que "por orden del gobierno sardinero, abra la tapa del puchero y disfrute con ello".