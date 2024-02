Dulce Victoria Pérez Rumoroso (Avilés, 1975) primero fue novelista de misterio, se pasó a la literatura infantil, creó a "Ratonchi", que incluso participó en un desfile de carrozas del Bollo. Y, al final, se ha metido a actriz y a productora. Lleva dos inviernos siendo la señora Scrooge, la tacaña mujer que recibe la visita de los fantasmas en la noche de Nochebuena. Pero está en estas páginas para demostrar su carácter festivo: dice, vaya, que no es muy "carnavalera". Este lunes, ha dado el cante en el concurso de murgas. Aquí la tienen: vestida de romana, con "Matías", el mono fiestón, en la despedida a esta serie de entrevistas de Antroxu.

–¿Boa o plumas?

–Boa. La boa me recuerda al "glamour" de la época del cabaret de París.

–¿Disfraz elaborado o trapos de andar por casa?

–Trapos de andar por casa. Es una forma divertida de agudizar el ingenio y es, además, asequible a todo el mundo.

–Hablemos de gastronomía, ¿pote o callos?

–Pote, sobre todo de berzas. Soy más de productos de la huerta.

–¿Frixuelos o casadielles?

–Casadielles. Me encantan el relleno y la textura, y las últimas que me hizo mi familia me encantaron.

–Si le dan a elegir entre Antroxu o Comida en la Calle, ¿con cuál se queda?

–Antroxu. Aunque no soy muy carnavalera, me gusta mucho ver a los niños pequeños cómo disfrutan del Antroxu en familia.

–¿Por qué ya no se disfraza la gente tanto como antes?

–Creo que puede deberse a que en estos tiempos hay más fiestas que antes. Hace años, no había tantas celebraciones como ahora, y el Carnaval era una fiesta ineludible en la que casi todo el mundo participaba.

–¿Descenso de Galiana o el desfile del Martes de Antroxu?

–Martes de Antroxu, ya que pueden disfrutar de él niños pequeños de todas las edades. Y además, lo de meterme en la espuma, de verdad, nunca fue lo mío.

–¿A quién la daría la murga y por qué motivo?

–Al Ayuntamiento de Gijón, porque me parece vergonzoso que en el siglo XXI siga permitiendo barbaries como las corridas de toros.

–¿Con cuál de las Bellas Artes se queda?

–Como actriz y escritora, tengo que decantarme por el cine y la literatura.

–Ya que hablamos de arte, ¿cuál ha sido su mejor creación en la vida?

–Creo que la respuesta es evidente: Ratonchi, mi fiel amigo, al que le debo tanto como escritora.

–Un rincón avilesino imprescindible en Antroxu.

–Por supuesto, Galiana, una de las calles más guapas y emblemáticas de Avilés, donde se inicia el descenso.

–Su mayor gesta de Carnaval fue…

–Cantar el lunes de Carnaval en el concurso de murgas y comparsas de Avilés, con la asociación "Pedro Menéndez".