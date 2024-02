"Astu", exdirector deportivo del Avilés: "El feeling con Baeza era bueno, pero creía que había que crecer en todos los aspectos"

Uno de los arquitectos del gran Avilés de la temporada pasada fue Jorge González "Astu". El director deportivo anunció su marcha de las oficinas blanquiazules antes de finalizar la temporada, para sorpresa de muchos. Ahora está enrolado en las filas de la Unión Deportiva Santa Marta, donde no solo trabaja con el primer equipo, que milita en Tercera Federación, si no que está también al mando de toda la cantera. El gijonés atiende a LA NUEVA ESPAÑA por primera vez desde su adiós al Avilés.

–¿Cómo es su trabajo ahora?

–Me toca llevar todo, desde el primer equipo hasta las categorías inferiores. Tengo coordinadores que me ayudan con los chavales, pero es como llevar todo el club, como ser el director general. Es distinto a lo que hacía en el Avilés. Pero estoy muy contento.

–¿Echa de menos Asturias?

–Hombre, tengo a toda mi familia ahí, la echo de menos, la verdad que sí. Mis años allí han sido buenos. Tengo ganas de volver.

–¿Sigue pendiente de la actualidad blanquiazul?

–Al principio me veía todos los partidos, sobre todo en la etapa de Cañedo. Ahora es cierto que ya no les veo tanto, cuando tengo algo de tiempo intento aprovecharlo para desconectar un poco.

–¿Qué diferencias veía entre el equipo que dejó usted y el de esta temporada?

–He visto varios partidos donde la idea era parecida a lo que proponíamos el año pasado, pero las circunstancias del fútbol son diferentes. El año pasado estábamos más solventes en defensa, y eso es lo que ha llevado al equipo a la situación actual. Y eso que este año es más barato elplay-off.

–¿Cree que el Avilés puede llegar a entrar en el play-off?

–Ojalá pueda entrar. El objetivo era ser campeón del grupo, que ahora mismo es imposible, pero ojalá consigan una plaza para el play-off. Lo veo difícil, porque hay que tener más regularidad.

–Usted desarrolló un trabajo de big data que le ayudaba a la hora de fichar. Vidales, nuevo director deportivo, parece tener una línea de trabajo diferente.

–No le conozco personalmente. Yo tenía una forma de trabajar, no opino de nadie, cada uno tiene su estilo. No se puede fichar a alguien solo por los datos, hay que verlo y analizarlo, y después eso se puede pasar al big data. Si adaptas todo al entrenador y los datos te lo corroboran, te puedes apoyar en ellos.

–¿Cómo fue su salida?

–Llevaba dos temporada en la que, sobre todo en la primera, pasaron muchas cosas que me afectaron personalmente. La segunda lo hice por el compromiso que tenía de continuar, por el buen feeling que tenía con Cañedo y por terminar bien. Desde febrero tenía claro que quería salir, a no se que cambiasen muchas cosas. Lo comuniqué con mucho tiempo. No hay más. Me tira Salamanca, quiero vivir del fútbol y quiero hacerlo aquí. Quería ser feliz, y ese era un condicionante que no me lo permitía.

–¿Que cosas eran las que había que cambiar?

–Siempre he estado contento y el club ha sido muy profesional. El feeling con Diego Baeza, con Natalia, era bueno, estaba encantado, pero pensaba que había que crecer en todos los aspectos. Ahí es donde veía que llegaba mi punto final. Si no salen las cosas como yo quiero, me frustro, y era algo que no quería. Por eso decidí irme.

–¿Cuál es su mejor recuerdo en su etapa en el Avilés?

–Me quedo con la clasificación para el play-off, que fue una liberación total, y con el empate que conseguimos en Granada en la final del play-off. Creo que ahí todos nos veíamos con el ascenso en la mano. Esos dos momentos fueron claves. El primer año fue para olvidar, me agotó mucho.

–¿Qué le deparará el futuro?

–Tengo tres temporadas firmadas aquí. Me están tratando muy bien y se están avanzando muchas cosas para crecer como proyecto. Yo soy un profesional y, si me tengo que ir, me gustaría irme a Asturias. Tengo ahí mi familia y me tira mucho. Pero aquí estoy muy feliz.