"El comercio de Avilés se muere y hay que luchar por él", advierten en el sector

La mal diseñada peatonalización del centro de la ciudad, la falta de estacionamiento, la marcha de cadenas como Zara, e Internet son la causa de la decadencia del comercio local. Este es el diagnóstico de los comerciantes a los que ayer había convocado la entidad Culturias para debatir sobre el presente del comercio local y que, por un imprevisto, se tuvo que posponer para la próxima semana. Aún así, y en la calle, hubo debate.

Francisco Zarracina, coordinador de Avilés en Marcha, resumió: "La peatonalización es buena si se hace bien, y aquí se cortó el acceso al centro y hay que rodear toda la ciudad. Y casi sin aparcamiento".

María José Cuervo es la propietaria de Ravena Piel, con 38 años de negocio a sus espaldas. "Si se van los grandes, como hizo Inditex, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué soluciones hay? Esas grandes tiendas son las que marcan el baremo de dónde está el comercio y si se van, es que algo pasa. Habría que juntarse muchos ante este problema tan gordo", afirmó.

Juan Manuel Ferrero, propietario de Pescados Juanín y presidente de Mercado Avilés, ha vivido "la decadencia brutal en los últimos años. Cada ciudad tiene su particularidad, y antes de hacer una peatonalización habría que juntar a los gremios, explicar cómo se va a hacer y que cada uno aportara ideas. No se puede cortar por lo sano sin tener soluciones. Si esto sigue así, estamos abocados al cierre", sentenció.

Marisa García trabajó en Pepita, un negocio que lleva 48 años en la ciudad. "Viví la época del ‘boom’, y esto no se parece en nada. No digo que no se peatonalice, pero es demasiado. El comercio de Avilés, si sigue así, se muere", afirmó.

Para Raúl Blanco, fisioterapeuta y presidente de Disfruta Carbayedo, el problema es que con "la peatonalización se presume de equipararnos con otras ciudades de España y de Europa, pero no hay alternativa para el estacionamiento de quienes vienen del resto de la comarca. Habría que haber hecho un análisis de qué peatonalizamos, y cuál es la alternativa a la falta de estacionamiento que estamos sufriendo, y además con el autobús urbano más caro de España ". Añade otro problema que considera clave y grave: "las dificultades burocráticas para abrir un negocio. Se necesita una oficina de atención al emprendedor que ayude, no que se desincentive obligándote a dar vueltas durante meses con papeles porque siempre te falta uno".

José Manuel García, "Roxín", presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), asegura que "el problema es el mismo en todo España: la gente calza y viste, pero compran por internet, porque son los fabricantes los que pueden vender a precios más baratos y pagan impuestos en Luxemburgo, en Irlanda y en otros países. En Ucayc, hicimos un sondeo y en Avilés entran unos 4.000 paquetes diarios. Con que el comercio vendiera el 20% sería suficiente", afirmó.