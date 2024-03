Espacios peatonalizados como La Merced "dinamizan el comercio", defiende el PSOE

El concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Avilés, el socialista Pelayo García, verbalizó ayer el convencimiento que tiene el equipo local de gobierno de hacer lo correcto en materia de peatonalización de espacios públicos de la ciudad, por más que los comerciantes afectados expresen dudas o, incluso, protesten de forma más o menos airada al entender que la restricción del tráfico rodado perjudica a su negocios.

Pelayo García se pronunció sobre la controversia de las peatonalización y su impacto en el comercio en el transcurso de una visita a la plaza de La Merced, cuyas obras se dieron oficialmente por acabadas ayer. Al traer a colación que el simple anuncio del proyecto de reurbanización de la zona soliviantó al comercio y hasta motivó el cierre de algún establecimiento, el edil replicó remitiéndose a los estudios de impacto –supuestamente positivo– de las peatonalizaciones en otros espacios urbanos. Y luego abundó: "Los comercios abren y cierran, es una actividad que fluye. Aquí mismo [dijo apuntando a un establecimiento cercano] acaba de abrir este negocio... La función del gobierno es favorecer el tránsito de gente por la calle, lo cual es bueno para el comercio. Y eso es lo que estamos haciendo, generando espacios amables y accesibles que dinamizarán la actividad comercial".

A la izquierda, el nuevo pavimento de hormigón impreso extendido en la plaza La Merced, con la actual campa de la iglesia –a la derecha– cuya reforma se espera hacer este año; a la derecha, Manuel Martino, jefe de obra de CGS, con el concejal Pelayo García, junto a la lámina de agua instalada en la plaza como decoración. | Mara Villamuza / Francisco L. Jiménez

Ciertamente, en el entorno de la plaza La Merced, que ha sido durante meses un campo de batalla abonado para la crítica al gobierno, han cesado su actividad varios negocios en los últimos meses y por motivos variados, del mismo modo que otros han abierto sus puertas. La última que ha iniciado su andadura es Vanesa Pravia, la nueva titular del popular bar Chicote.

La hostelera aplaude el resultado de la intervención en la plaza, a la que espera sacar mucho jugo comercial y, en especial, explotar una soleada terraza cerca de la que ya no aparcarán coches. "Lo que más me gusta es que se ha ganado para uso público un espacio muy acogedor y familiar en el que se puede venir con niños sin temor a que corran peligro", asegura una mujer vinculada "desde cría" al entorno de la plaza La Merced pues su padre, Valentín Pravia, fue camarero muchos años de la cafetería Eva y posteriormente regentó el Café de Pepe, en la calle Florida: "Yo jugaba entre las cajas de la Coca Cola y conocí esto cuando no era más que un solar".

Llegado el momento de rendir cuantas por la peatonalización, Pelayo García cifró el dinero invertido en la obra en 711.109 euros, con una aportación de fondos europeos Next Generation del 80 por ciento del total. Precisamente Europa, o mejor dicho, sus criterios de sostenibilidad urbana, han sido los que se tuvieron en cuenta, según el concejal, para "transformar" este rincón de Sabugo y "coserlo" con El Muelle de modo que ahora hay "un área continua peatonalizado definida por la buena accesibilidad y la priorización del peatón frente al automóvil". En opinión de Pelayo García, "Europa marca el camino en materia de sostenibilidad urbana y el Ayuntamiento de Avilés hace los deberes".

El responsable municipal de Movilidad y Servicios Urbanos felicitó a la empresa contratista, CGS (la misma que ejecutó la reforma de la calle La Paz de Versalles y la reciente peatonalización parcial de la plaza del Carbayedo) por el resultado de su trabajo y por haber cumplido los plazos "pese a los imprevistos surgidos", entre otros sendos hallazgos de vestigios antiguos que obligaron a hacer análisis arqueológicos.

Y de cara a futuro, Pelayo García anunció obras que ya había adelantado este periódico: "A corto plazo no hay previsión de nuevas peatonalizaciones porque, entre otras cosas, no hay dinero para ejecutarlas. Pero sí que tenemos previsto intervenir este mismo año en la campa de la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery para unificar su estética con la que tiene el entorno recién peatonalizado".

Este anuncio del edil se concretará mediante proyecto técnico en la homogeneización en un solo nivel de las diferentes alturas que tiene ahora el suelo, la renovación de baldosas y demás pavimentos, la colocación de nuevo mobiliario urbano similar al de la plaza La Merced y la intervención en la marquesina de autobús. Las actuales zonas verdes serán respetadas. También está previsto el despliegue de una red de dispositivos cuya función será monitorizar el paso de vehículos por la plaza al objeto de verificar que se cumplen los objetivos de reducir las emisiones contaminantes que generaba el tráfico en la misma.