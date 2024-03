La angula, un lujo para el paladar: así está siendo el festival gastronómico de Soto del Barco

El catálogo de coches de alta gama que ayer estaban aparcados en las calles de La Arena –BMW, Mercedes, Audi, Lexus...– delataba el perfil medio de los comensales dispuestos a pagar 90 euros por barba por una cazuela de angula, 120 euros en caso de pedir un menú completo de tres platos. Alto poder adquisitivo para degustar un manjar: la mejor angula de España. Y es que el Festival de la Angula que desde el viernes hasta hoy se celebra en La Arena y Soto del Barco y que cumple su 37ª edición tiene su aquél de liturgia, casi tanto como de ritual para sibaritas. Que llueva y ventee como hizo ayer es irrelevante para quienes esperan todo un año para acudir a la cita con el llamado "oro blanco" del Nalón.

"¡Está buenísima!", exclama Emilia López, que, junto a su marido, Florencio García, decidieron desplazarse hasta el restaurante Marsalada para probar las angulas. "Me lo recomendó mi nuera. Me habló muy bien de este festival, y decidimos animarnos y probar", explica la pareja, que era la primera vez que probaba el producto. Eso sí, la más entusiasta era la mujer, pues su cónyuge llegó a confesar que no le gustaba la angula. "Pero ya me comí yo mi cazuela y la suya", bromea la mujer.

Carmelo Beltrán y Antonia Ruiz, pareja residente en Barcelona, decidieron pasar el fin de semana en La Arena y disfrutar del Festival de la angula. "Un amigo nos lo había recomendado hace muchos años. Vinimos hace siete años más o menos, pero esta vez nos queríamos dar un homenaje por lo que decidimos repetir", señala el catalán. "Es un lujo poder probar platos así", coincide la pareja.

Aunque su comedor estaba ayer prácticamente lleno, Marcia Lucía de Moraes, dueña del restaurante Sibarita, era de la opinión de que hoy habrá aún más afluencia de público. "Nos ha perjudicado el mal tiempo, pero mañana (por hoy) confío en que todo vaya mejor", apuntó la hostelera, que durante toda la jornada no paró de preparar cazuelas de angula para las decenas de clientes que pasaron por su establecimiento.