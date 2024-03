Cumbre de innovación en Avilés: el empresariado pide ayuda al Principado para "atraer y retener talento"

El sector de la innovación industrial se ha convertido en una de las vetas económicas más sobresalientes de los últimos años, pero hay que consolidarla. "No es cosa de uno o dos años", señaló ayer en Avilés Julián Ruiz, coordinador de innovación del grupo Aleastur. Para conseguir este objetivo es imprescindible "atraer talento humano". Los centros de I+D+i encuentran en este punto una de sus debilidades mayores.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, calificó ayer a Avilés como "capital de la innovación". Fue cuando concluyó la jornada "Los avances en la Asturias de la innovación" que, promovida por la FSA-PSOE, se desarrolló durante toda la mañana en el salón de actos del palacio de Camposagrado, la sede principal de la Escuela Superior de Arte.

Los representantes del sector de la innovación que se reunieron en Avilés –aparte de Ruiz, el presidente de Satec, Luis Rodríguez-Ovejero; el director operativo de Idesa, Víctor Martínez, y la representante del centro de innovación de Alsa, Patricia López– explicaron que una de sus debilidades mayores es "retener el talento humano que se forma en Asturias o traerlo de vuelta, porque talento sí que hay".

Rodríguez-Ovejero apostilló a este respecto: "Se dan cosas curiosas: nos llaman de las empresas propias de la Administración para quitarnos a la gente. Esto no es una cosa razonable. Ahí está el reto: rematar la jugada", insistió.

Víctor Martínez confesó que "desde hace muchos años" en su empresa tienen un "déficit en lo que se refiere a personal de taller". Y añadió: "Desde hace cinco años, también tenemos problemas para reclutar personal técnico titulado". Esta circunstancia, aseguró, "es común en todos los centros de innovación". Patricia López apostilló: "Cuando hablamos de movilidad terrestre, nadie piensa que necesitamos ingenieros de datos, científicos de datos..." Los cuatro coincidieron en que el afianzamiento de sus negocios pasa, precisamente, por que no se desperdigue el talento humano que es el que trae el futuro. Y para ello solicitaron ayuda de la Administración regional.

Los participantes en la mesa redonda sobre la innovación ahondaron en ese punto: el papel del Principado en la constitución de la nueva industria. En este sentido, Patricia López señaló: "El apoyo para la creación de los centros de innovación ha sido muy importante, me parece una apuesta extraordinaria, pero no solo hay que apoyar la creación, si no también la consolidación". Julián Ruiz, de Aleastur, lo explicó con una metáfora: "Lo que requerimos es una apuesta a largo plazo. Pediríamos a la Administración una apuesta de largo plazo. Esto es criar un bebé, hacerlo crecer, llevarlo a Primaria, que siga evolucionando: luces largas y ayuda en el largo plazo".

Luis Rodríguez-Ovejero, de Satec, aplaudió la política de innovación asturiana y lo hizo, además, echando mano también de una metáfora ajena a la industria: "Se han hecho las cosas correctamente: la innovación está en primera línea de fuego, ahí está la legislación que nos regula, la iniciativa de los centros... La jugada ya ha llegado al área: tienes la opción de chutar o centrar". Y aquí lamentó: "La Administración tiene la tendencia de desarrollar proyectos con los medios propios. Ahí tenemos una enorme dificultad. Nos cuesta mucho que nos centren la pelota para rematar. El esfuerzo hay que hacerlo en la parte de rematar".

"La creación de la Consejería de Innovación ha sido algo muy positivo para este sector, lo que queda es consolidar", concluyó Víctor Martínez.