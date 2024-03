La empresa que registró la marca Expocamp la ofrece ahora "gratis" al Ayuntamiento de Avilés

Travelycars Autocaravanas, la empresa con sede en Soto del Barco que ha registrado a su nombre en la Oficina de Patentes la marca "Expocamp" y prohíbe a la Cámara de Comercio de Avilés utilizarla para sus actividades feriales asegura haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento de Avilés para poner a su disposición ese nombre comercial "de forma gratuita". Expocamp es la marca con la que nació y se desarrolló exitosamente en el pabellón ferial de La Magdalena de Avilés la feria del campismo y el turismo de aventura y ahora es motivo de litigio entre la empresa que la ha registrado a su nombre y la Cámara, que dice haber recurrido ese registro.

El representante legal de Travelycars Autocaravanas difundió ayer un comunicado en el que, además de revelar el ofrecimiento gratuito de la marca Expocamp al Ayuntamiento de Avilés, fija el posicionamiento de la empresa en relación al litigio abierto con la Cámara. "La idea de Expocamp emergió tras más de un año de preparación del evento por parte de miembros de nuestra empresa, en el que se aseguró la presencia de los principales expositores, se dio forma al evento, se creó un logotipo y una denominación (Expocamp. Salón del campismo y del turismo de aventura del Principado de Asturias). Durante el proceso de búsqueda de información y asesoramiento para el alquiler de las instalaciones del recinto ferial de La Magdalena, la Cámara de Comercio sugirió la realización conjunta del evento. Se llegó a un acuerdo de voluntades, con la expectativa de formalizarlo en un convenio. Sin embargo, los cambios en la dirección de la Cámara desviaron el curso de esta colaboración. La nueva dirección expresó en una reunión que, al no haberse formalizado nada por escrito, se consideraban titulares de la marca, lo que nos impulsó a proteger nuestra creación mediante la patente de Expocamp".

A juicio de Travelycars Autocaravanas, "la titularidad de la marca no se encuentra en litigio y es de propiedad exclusiva, amparada por las leyes actuales. Es decepcionante y preocupante que entidades destinadas a respaldar a las empresas y proteger sus ideas e innovaciones, como la Cámara de Comercio, muestren desconocimiento o decidan no adherirse a la legislación sobre propiedad intelectual e industrial. La actual dirección de la Cámara no puede escudarse en la ignorancia, ya que ha sido debidamente informada sobre esta cuestión en numerosas ocasiones", concluye el comunicado.