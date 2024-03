Los trabajadores de Chemastur, que reclaman mejoras higiénicas, a la huelga desde hoy

Los trabajadores de la empresa Asturiana de Fertilizantes (Chemastur), con sede en terrenos de la Autoridad Portuaria de Avilés, han acordado ir a la huelga para reclamar medidas de salud laboral. El sindicato SOMA-FITAG-UGT explica que "se está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y trabajadoras".

Esta reclamación ya les había movido a convocar movilizaciones en 2021 (fueron dos meses de huelga). Cesaron cuando la empresa se comprometió a subsanar las deficiencias que los trabajadores habían señalado. Por tanto, la plantilla ahora se siente "engañada por la empresa Asturiana de Fertilizantes ya que no han tomado medidas suficientes para eliminar los riesgos".

Lo que denuncian los trabajadores es, según el SOMA-FITAG-UGT, que la empresa Asturiana de Fertilizantes "continúa diciendo que el polvo en suspensión es propio de la actividad, pero que este polvo está controlado mediante la toma de muestras que se analizan a través del servicio de prevención, llegando a la conclusión, según la empresa, de que no existe sílice respirable, ni polvo en suspensión que ponga en riesgo la salud de las personas trabajadoras".

"La empresa se agarra a que el TSJ ya denegó el plus de toxicidad en esta misma empresa. La parte social ha informado de la necesidad de compensar a las personas trabajadoras expuestas al riesgo de polvo y gases mientras no se termine con la eliminación de los agentes contaminante. La empresa no reconoce que exista la necesidad de aplicar ningún plus de este estilo", concluye un portavoz de SOMA-FITAG-UGT.