"Los co… esto es La Arena. Somos San Juan de la Arena, no hay más". Si por algo destacan los vecinos de La Arena, en Soto del Barco, es por claridad a la hora de hablar. Y cuando se trata de la toponimia de la localidad, esa cualidad se eleva a la máxima potencia. Y es que han pasado dos años desde que, a nivel oficial, no existe San Juan de la Arena. Consecuencia de la aprobación de la doble toponimia, ahora el pueblo se llama La Arena, ya que, por un error administrativo, no se aprobó el nombre por el que se conoce en castellano. Pero, aunque ha pasado tiempo, los habitantes quieren que regrese su nombre.

La Arena exige volver a la doble toponimia: "Si nuestro patrón es San Juan será por algo" / Noé Menéndez

"La Arena es un barrio de Gijón, no nuestro pueblo", señala María José Fernández, que cuenta una anécdota. "Mi hijo pidió un paquete a La Arena y, cuando iba a llegar, le llamó el repartidor, porque no encontraba la dirección. Resulta que en vez de estar aquí estaba dando vueltas por Gijón", comenta la vecina, que exige que se pueda volver a la doble toponimia, ya que para ella es lo ideal. El problema viene de lejos cuando en 2017 se colocó un cartel con la única denominación de L’Arena, eliminando la primera parte del nombre, "San Juan". Una comisión pidió desde entonces que se mantenga el nombre tradicional de la localidad. Llegaron a recoger hasta 900 firmas de respald en un slo fin de semana 900 firmas.

Y es que, aunque los vecinos hablan siempre de La Arena cuando se refieren a su pueblo, son conscientes de que el resto de personas les conoce como San Juan de la Arena. "Para nosotros es lo habitual, porque somos de aquí, y lo llamamos La Arena. Pero cuando hablamos con gente de fuera sabemos que todo el mundo lo conoce como San Juan de la Arena, si no lo dices así no saben ni ubicarnos", apunta José María Menéndez, párroco de la localidad arenesca, mientras mantiene una tertulia de mañana con varias vecinas.

"De toda la vida se utilizaron los dos nombres, y nosotros nos amoldábamos a quién nos escuchase. A ver si cambian eso de una vez", añade una de las vecinas presenes en la conversación, quien recuerda para LA NUEVA ESPAÑA que hace unos meses se recogieron más de dos mil firmas para tratar de poner solución a este problema, pero no ha habido respuesta.

"Nosotros somos San Juan de la Arena. Si nuestro santo es San Juan será por algo, no tiene sentido que lo quieran quitar", indica Ramón Álvarez, quien zanja así la polémica: "Nosotros somos de San Juan". "A ver si encontramos solución, porque con la tontería se ha alargado más de la cuenta", continúa este vecino de La Arena, algo en lo que está de acuerdo Reyes Duarte. "Es algo que nos genera problemas, sobre todo con los turistas. Entre nosotros no hay confusiones, pero con los de fuera es todo un lío. Que vuelva San Juan de la Arena y listo", sentencia a modo de reivindicación de sus convecinos.