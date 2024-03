Avilés ya tiene embajadoras del Bollo: estas son las elegidas para simbolizar los valores de una fiesta centenaria

Los nervios eran fácilmente perceptibles en el auditorio de la Casa de Cultura. Algunas se mordían las uñas. Otras intentaban rezar una oración, para tener suerte. Y es que ayer se decidió, mediante sorteo, quienes será la Xana y la Xanina de las fiestas del Bollo, además de las damas de honor que las acompañaran en los actos protocolarios. Finalmente, Alba Rebollar y Valeria Carrasco fueron las escogidas entre las 44 candidatas.

"Mi abuela ya vestía a mi madre, es algo que en mi familia se hace desde siempre", aseguró Rebollar, estudiante de 15 años del instituto Virgen de La Luz. Según apuntó, para ella es "un auténtico honor" ser la Xana del Bollo, ya que lo ve como "algo divertido e interesante y una oportunidad de conocer a gente diferente".

Por su parte, Valeria Carrasco admitió haber estado muy nerviosa antes de escuchar su nombre. "Estaba en mi sitio pensando que no me iba a tocar. No podía parar", indicó la niña de 9 años y estudiante del colegio Paula Frassinetti, que se mostró encantada de su futuro papel en El Bollo. "Me quería apuntar porque me encantan las carrozas, me gustan mucho. Cuando me lo comentó mi madre ni lo dudé. Estoy muy orgullosa", afirmó.

Las damas de honor de la Xana son Ariadna Martín, de 16 años; Ainhoa Chao, de 18 años; Lucía Sarille, de 16 años; Lucía Ruiz, de 13 años; Lucía López, de 18 años y Naiara García, de 14. Por su parte, las acompañantes de la Xanina serán Valeria Calvo, de 9 años; María Blanco, de 9 años; Carmen Peláez, de 10 años; Carla Fernández, de 9 años; Sheila Nuevo, de 9 años y Valentina Parra, de 9.

La Xana, la Xanina y sus respectivos cortejos de damas de honor serán presentadas en un acto institucional presidido por la alcaldesa, Mariví Monteserín, que se celebrará el sábado 23 de marzo en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés.