Bras Rodrigo, director de la Banda de Gaitas de Corvera: "Para nosotros es un premio llevar a Corvera y Asturias por el mundo"

Bras Rodrigo no tiene tiempo ni para descansar. Tras triunfar en Estados Unidos desfilando por Nueva York, Boston y San Agustín de La Florida, y casi sin pasar por casa, la Banda de Gaitas de Corvera tiñó Madrid y Lisboa de verde participando en los desfiles de San Patricio de ambas ciudades. "Lo bueno es que, como no paramos, no tenemos ni ‘jet lag’", bromea el corverano. El director de la agrupación corverana atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de afrontar unos días de merecido descanso.

–¿Qué tal ha ido la gira por Estados Unidos?

–Ha sido genial y muy emocionante. Fue una cosa guapísima, tanto en San Agustín, que participamos en el primer desfile de San Patricio de la historia, como en Nueva York y Boston. San Agustín era la ciudad que nos quedaba para completar el trébol. La ciudad es encantadora y el desfile prestó un montón. Nos llamó la atención que era la primera vez que tocábamos ahí y hacía calor.

–También pasaron por Miami

–Fue algo muy emocionante. Hubo mucha gente que lo sintió. Era la primera vez que una banda de gaitas iba al centro asturiano de Miami y les encantó. Encima, les tocamos canciones para bailar y cantar. Ha sido una experiencia para repetir, estamos muy agradecidos.

–Una vez más, su paso por América ha sido triunfal. En San Agustín se hicieron con el primer premio. ¿Se lo esperaba?

–Que va. Nosotros trabajamos porque nos gusta y para pasarlo bien. Luego, si el trabajo que haces viene recompensado, genial. No teníamos ni idea de que fuésemos a ganar, lo importante para nosotros era disfrutar y hacer nuestro trabajo, tocar.

–¿Se notan las raíces asturianas de la ciudad?

–Muchísimo. Personalmente me llamó la atención que en Florida hay muchas banderas de España y conté hasta siete banderas de Asturias. En cambio, de Estados Unidos casi no había ninguna. Se notan mucho esas raíces, hay mucha gente que habla castellano porque tienen antepasados españoles

–¿Qué les queda por ganar?

–Ya se nos ocurrirá algo, pero tengan claro que no vamos a parar. Mucha gente nos ha felicitado, incluido Iván Fernández, alcalde de Corvera, que siempre nos apoya. A nosotros nos encanta lo que hacemos, a la gente parece que le gusta y si podemos llevar a Asturias y a Corvera por el mundo, para nosotros es un premio.

–No tiene tiempo ni para descansar. Ayer y antes de ayer participaron en los desfiles de San Patricio de Madrid y Lisboa.

–Estamos muy contentos, se creó una gran marea verde. Ryanair reforzó la presencia aérea en Madrid, poniendo más vuelos, así que no podemos estar más agradecidos por la acogida que tuvo. Estamos todavía en una nube después de estos éxitos recientes. Me gustaría agradecérselo a toda la gente que nos apoya, y al Ayuntamiento de Madrid, a Turismo de Irlanda, a Guinness, a Turismo de Asturias, al Ayuntamiento de Ponferrada y al instituto leonés de Cultura por su apoyo.

–¿Qué planes tiene para el futuro?

–La semana pasada saqué un single, por lo que me toca hacer toda la promoción que pueda. Tengo muchísimos conciertos, estoy muy contento. Además, voy a sacar un nuevo disco, el primero de una trilogía, en el que intentaré contar la historia de San Patricio.