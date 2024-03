Willie Nile y Avilés disfrutan de su particular idilio en clave rockera

Willie Nile es un rockero con pedigrí. Más de cuarenta años en los escenarios avalan su profesionalidad sobre las tablas para dignificar el sonido de la guitarra y ayer lo volvió a demostrar en Avilés. El artista estadounidense inició ayer en la sala Santa Cecilia su nueva gira española. No es la primera vez que lo hace; de hecho, en 2022 también comenzó su periplo por el país en la misma sala que ayer vibró con su música. El concierto de ayer fue especial además porque marca el inicio en España del tour de su 75º aniversario. Tras el concierto de Avilés, Willie Nile actuará en los próximos días en varias ciudades como Logroño, Zaragoza, Madrid, Valencia y Barcelona.

La química de Nile con Asturias es más que notoria. No solo Avilés es uno de sus lugares de referencia para actuar, sino que los músicos que le acompañan durante sus giras por España también son asturianos. Jorge Otero, Daniel Montgomery y Juanjo Zamorano acompañan al artista estadounidense desde hace más de una década y no solo por el territorio español pues también le acompañan por Europa.

Es tal el arraigo que Nile tiene con Avilés que siempre que tiene ocasión no duda en devolver el calor que recibe de los rockeros avilesinos y lo hace con su música y también con algún ripio en asturiano como el "Avilés, qué guapina yes" que utilizó en el vídeo promocional de su bolo de ayer. Y como siempre, Nile siempre trae algo nuevo desde el otro lado del Atlántico, un regalo en forma de concierto que sirvió para presentar temas de su último trabajo, "The Day The Earth Stood Still", y dar un repaso a su dilatada carrera.

