"Un hombre cuidador no es pringao, sino implicado en la calidad de vida de quien quiere"

Miguel Ángel Arconada Melero es catedrático de Lengua Española y Literatura en Bachillerato, y es formador especializado en prevención de violencia de género e Igualdad. Pronunció ayer una charla titulada "Cómo promover hombres comprometidos con la igualdad" enmarcada en la jornada sobre corresponsabilidad celebra en la Casa de las Mujeres de La Ferrería.

–Parafraseando el título de su charla, ¿cómo se promueven hombres por la igualdad?

–Es un título invita a la reflexión. Teníamos que estar ya en un avance importante de hombres comprometidos con la Igualdad, sin embargo, estamos en un momento más interesante que nunca: nunca ha habido tanto impulso y a su vez nunca se ha armado de una manera tan potente la resistencia a cualquier compromiso de ese tipo. Hay muchas voces de alarma, jóvenes, adolescentes y masculinas que nos demuestran que está habiendo una involución del compromiso con la Igualdad y una involución de la capacidad de detectar desigualdades. Y está habiendo una distorsión de hacia dónde tiene que evolucionar el género masculino. En el campo de las nuevas masculinidades decimos que hay dos, una egoísta y otra feminista. Y van ganando las egoístas. Las nuevas que pretenden un mayor crecimiento personal, una mayor liberación de los hombres, existen unos costes de la masculinidad pero hay hombres que optan por liberarse de los costes sin renunciar a ninguno de los privilegios. Eso nos parece un fraude ético, de convivencia.

–¿Hay que explicar de nuevo que feminismo es Igualdad?

–Feminismo y machismo no son antónimos. La persona que dice ‘yo ni machista ni feminista’, y le digo: ¿Cómo que no? Si no eres feminista, qué eres, dímelo por favor. Otra cosa es los que piensan que estamos jugando a la guerra de los sexos, unas contra otros y esa batalla cultural no la estamos ganando las personas implicadas con la Igualdad, se está ganando desde fuera con una distorsión de que esto sea una competición. Y está siendo muy rentable la idea del victimismo masculino, que son los perdedores de las políticas de Igualdad... nosotros decimos que no perseguimos ni castramos hombres, estamos impugnando la dominación masculina no la identidad. Y estamos dando un discurso de que se puede ser hombre desde otros puntos de vista que antes, y cada uno de ellos ha de ser coherente con la Igualdad.

–¿A qué se debe esa involución en el campo de la Igualdad?

–Hay una reacción causa-efecto. Lo estábamos haciendo casi tan bien, llegando tan al núcleo duro que ha habido una reacción de rearme del patriarcado, estábamos impugnando la igualdad de oportunidades, eso de que tengamos iguales salarios, eso el capitalismo casi hasta lo compra, el talento femenino hace falta al proceso productivo mientras seas mujer mujer, sé mujer brillante pero sierva y cuidadora, también. Estábamos trabajando ya en la igualdad de libertades y esa idea hace temblar las piernas de demasiados hombres. Dicen las mujeres en el 8M, "el miedo a mi libertad retrata tu machismo", y es eso. Algunos hombres machistas tienen miedo a eso.

–Hablemos de cuidados y corresponsabilidad de los hombres.

–Han de ser compartidos. Tiñamos de valor positivo los cuidados, un hombre cuidador no es un hombre pringao, ni sumiso sino implicado en la calidad de vida de las personas que quiere.

–¿El hombre que se define feminista se expone a críticas por parte del patriarcado?

–Dentro de la masculinidad tradicional o eres del grupo que defiende los privilegios o eres un traidor. Y si eres un traidor a nuestra causa, te voy a degradar como hombre. No eres un hombre de verdad en lo sexual porque has de ser heterosexual y ostentoso. Hay un termino nuevo que es un planchabragas: no has logrado el derecho a que te planchen lo tuyo y, además, planchas incluso lo que ella no se plancharía nunca.

–¿De qué manera se reponen el colectivo de hombres que defienden la igualdad?

–No vamos a poder prohibir el machismo pero sí a generar una respuesta crítica a la invitación a ser machista y demostrar que quiero ser de otras maneras posibles.

