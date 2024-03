"Madrid me ha tratado muy bien y permite decir que ya soy dramaturgo"

El dramaturgo Pablo Rosal (Barcelona, 1983) viaja en dirección a Avilés: esta noche (20.00 horas) el club del Niemeyer acoge una representación de "A la fresca", lo último suyo. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA aparcado "en un pueblo en medio de Tierra de Campos".

–¿Qué tiene "A la fresca" que no tuviera "Castroponce" o "Los que hablan"?

–Me dejo por investigar algunos asuntos para que en la siguiente función pueda retomar el deber que me he impuesto.

–"A la fresca" se estrenó hace nada.

–Hemos hecho dos funciones: una en El Escorial y otra en Sevilla y ahora vamos camino del Niemeyer. El año pasado estuve en La Abadía con "Asesinato de un fotógrafo" y entonces la compañía "Los despiertos" me contrató para que les hiciera un espectáculo y este es el resultado, que lo escribí el verano pasado y empezamos a ensayar e diciembre.

–Y ahora, Avilés.

–Encantados: mi tercera vez.

–Trabajaba para usted mismo, pero ahora, para otros.

–No rechazo este tipo de circunstancias, quizá porque me han dado carta blanca total. Sabiendo que la compañía es de tres actores. Me interesa que me pongan los márgenes, pero he podido ir a mi terreno: esas conversaciones que no van a ningún sitio, que son las de estar en el mundo.

–Leía en su web que uno de sus deseos era vivir del arte.

–Ya es una realidad: desde que vine a Madrid. Esta ciudad me ha tratado muy bien, ha sido muy amorosa, y me permite decir desde hace cuatro años que ya soy dramaturgo. Ya tengo esta coraza que buscaba.

