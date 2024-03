Los trabajadores de DXC salen en tromba a la calle para pedir buenos sueldos

"Nuestros salarios están congelados, la empresa DXC está teniendo unos beneficios considerables, de hecho, los hace públicos constantemente, pero eso no revierte en los trabajadores: lo único que revierte a los trabajadores es una pérdida del poder adquisitivo", resumió ayer José Luis Lucio, representante de Comisiones Obreras (CC OO) en el comité de empresa del centro de trabajo que la compañía tiene en Valliniello. "La pérdida del poder adquisitivo que venimos sufriendo desde el año 2020 ronda el 17 por ciento", señaló el representante sindical. Sin embargo, esta pérdida es solo la punta del iceberg: "Desde hace al menos una década que no tocan nuestros salarios", señaló Beatriz Menéndez, representante también de CC OO en el comité de la tecnológica en huelga.

"La empresa no nos ofrece ahora mismo nada: dice que mantener las condiciones es que seguimos ganando", se lamentó Lucio. "No ofrece nada y rechaza negociar con sindicatos que se ponen en huelga", apostilló en referencia a dos formaciones sindicales representadas en el comité de empresa, pero que rechazan el conflicto laboral. "No le gusta que estemos huelga", añadió.

El centro de trabajo de Avilés cuenta con cerca de un millar de trabajadores. "Somos todos ingenieros y el que menos habla dos idiomas", apunta Menéndez. Pese a ello, el promedio de cobro de la plantilla no supera los 23.000 euros al año.

El grupo DXC está compuesto por más de media docena de empresas, pero la organización laboral es semejante en todas ellas. Buena parte de las plantillas teletrabaja, en el edificio de Valliniello, acuden "solo unos pocos". Los sindicatos mayoritarios en la división española de la consultora tecnológica estadounidense DXC Technology han convocado varias jornadas de huelga entre este mes, en protesta por la pérdida progresiva de poder adquisitivo que sufre la plantilla.

La multinacional de origen americano, especializada en soluciones tecnológicas, cuenta con Zurich, Mango, MRW, Carrefour, Caixabank, entre otros y buena parte de las empresas del Ibex 35 figuran entre sus clientes.

