2-1: El Marino se queda corto y cae ante el Pontevedra

No consiguió el Marino puntuar en su visita a Pontevedra y se complica la salvación tras un encuentro en el que los de Sergio Sánchez no es que no pudieran, es que no lo intentaron. Y es que, tras adelantarse sorprendentemente en el minuto 10, los de Luanco solo volvieron a salir de su área en una ocasión, al inicio de la segunda mitad. Y no es que el marcador les continuase siendo favorable. Los locales le habían dado la vuelta en el descuento de la primera parte, pero ni siquiera así los luanquinos fueron a por el partido en ningún momento.

No hubo sorpresas en el inicio: El Pontevedra apenas tardó unos segundos en adueñarse del balón ante un Marino replegado. No tardaron en llegar las primeras ocasiones gallegas, pero iba a ser el Marino quien se adelantara en el minuto 10: era la primera vez que los asturianos pasaban de medio campo y conseguían provocar un córner que Merayo cabeceaba a gol.

A partir de ahí, la presión de los pontevedreses se acentuó ante un Marino que, si antes apostaba por defender, con el marcador a favor apenas tenía un par de hombres a 5 metros de su área como mucho. Y mientras, las ocasiones locales se sucedían. Álex González, Dalisson, Yelko y Garay ponían a prueba los reflejos de la zaga visitante y de un Dennis que, ya en el 22, se lucía para detener el remate de Álex González. En el minuto 33 Dalisson le ponía un centro medido a Chiqui, que conseguía abrir la lata y empatar.

El gol no cambió la dinámica. El Marino seguía encerrado y el Pontevedra, volcado. Y consiguieron premio los locales en el añadido, esta vez tras un buen centro de Bastos que remataba Charly.

Siguió el Marino agazapado tras el descanso atrás, esperando a un Pontevedra que mantenía la posesión, aunque con más problemas para generar ocasiones. Sí lo hizo el equipo asturiano, que a punto estuvo de marcar en la segunda y última ocasión de todo el encuentro en que pisó el área contraria, pero Abraham no conseguía anotar.

A partir de ahí, el Pontevedra intensificó su presión y el Marino apenas generó peligro. Tampoco es que insistiesen demasiado los visitantes, que bien parecía que estuviesen, como poco, empatando. Y es que, si con el paso de los minutos el Pontevedra volvió a volcarse sobre el área contraria y dispuso de nuevo de multitud de ocasiones claras para marcar el tercero, los luanquinos no abandonaron nunca su posición defensiva, por lo que a los gallegos les bastó con ese 2-1 para hacerse con el triunfo.

Sergio: "En cierta manera los paramos" Se mostraba satisfecho Sergio Sánchez con el trabajo realizado por los suyos a pesar de la derrota, aunque reconocía que el partido se había "jugado en nuestro campo. Parecía un ejercicio de ataque-defensa durante los 90 minutos". "Sabíamos que es muy difícil hacerles frente, es una maravilla la cantidad de recursos que tienen para desequilibrar el entramado defensivo rival, creo que en cierta manera conseguimos pararlos, sobre todo en la primera parte, aunque al final en una de sus llegadas a línea de fondo consiguieron marcar", señaló. Insistía Sergio en que "sabíamos el partido que nos tocaba, y todos hemos disputado, luchado y sufrido",

