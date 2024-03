El maestro de las brasas se entrena en El Paraíso

"Es un auténtico espectáculo, una vivencia bomba". Ha pasado una semana, pero José González todavía está recuperándose de su última experiencia. Este parrillero, que dirige el restaurante El Paraíso, en Soto del Barco, participó el pasado fin de semana en el Nacional de Parrilleros celebrado en Zaratuz, País Vasco, un campeonato que reunía a los mejores chefs con la parrilla de toda España. El sotobarquense, aunque nacido en Tineo, se quedó en la semifinal, pero no niega haber regresado a casa con buen sabor de boca. "Ha sido un viaje productivo", señala González, quien aprovechó el desplazamiento para hacerse con una remesa de bueyes asturianos para, con ellos, organizar unas jornadas en su restaurante.

"Llevaba detrás de este campeonato desde que empezaron, pero no es fácil entrar", apunta González. Y es que, según las normas del torneo, los elegidos tienen que pasar primero una votación popular, de los comensales. "La verdad que no me lo esperaba, para mí es una oportunidad única", añade.

A finales del mes de enero, recibió el aviso de la organización, y él ya empezó a configurar sus planes. "No hice una preparación especial, seguí como siempre. Al final eso fue lo que me llevó a participar", señala el cocinero, que como confiesa su mujer, es un auténtico amante de la parrilla. "En Zarautz aprovechamos para verlo un poco, porque de normal está siempre cocinando. Es un apasionado", bromea. Y, tras varias semanas de espera, llegó la gran cita.

El maestro de las brasas en Soto / Noé Menéndez

La competición fue muy dura, porque los 50 parrilleros partían en igualdad de condiciones: misma parrilla, misma carne, mismo lugar… "Lo decía el jurado, que elegir entre una chuleta u otra era muy complicado, porque todas las chuletas rozaban la perfección", indica González. Él participó en un grupo donde todos los parrilleros eran del norte, con representantes de Orense, Guipúzcoa o Vizcaya, pero al final el que pasó a la gran final fue Portugal. "Soy consciente de que estas cosas se deciden por pequeños detalles y suerte. Al final es muy difícil decidirse por una chuleta cuando todo está tan igualado. Estoy de acuerdo con la decisión, al final todos fuimos maestros parrilleros y el nivel es altísimo", indica.

Además de vivir una experiencia única, ya que por las normas del concurso cada participante solo puede tomar parte en la competición una vez, González aprovechó el viaje para barrer para casa. "Para mi sorpresa, durante una visita que hicimos, me enteré que había un lote de bueyes asturianos que se iba a sacrificar ahí. Para que vuelvan a casa me hice con ellos", explica el sotobarquense, que, del 19 al 28 de abril, mediante reserva previa, va a organizar unas jornadas del buey en su restaurante para, según planea, unas 60 personas. "Me gusta hacer patria de lo nuestro y así el producto puede volver a casa", agrega.

¿Hay algún secreto para hacer una buena chuleta? "Me lo pregunta todo el mundo y no es por hacerme el interesante, pero yo creo que no. La clave está en que no haya grandes cambios de temperatura, y que madure. Yo utilizo leña de roble en la parrilla y uso sal gorda, poco más. Lo más importante es que el producto sea bueno", afirma González, que, tras su participación, nota que su clientela le pide cada vez más la chuleta.

"Siempre se ha vendido bien, pero desde el pasado fin de semana sí que tiene más tirón", sostiene el parrillero, que muestra orgulloso la chaquetilla con la que participó. "Aún tiene el pin de Asturias, que lo puse yo, porque para mí es un orgullo representar a la tierna", sentencia. Tras 24 años detrás de las brasas, González ya es, a todas luces, un maestro parrillero y uno de los mejores de Asturias.

