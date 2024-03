El PP critica que Triguero "siempre ha querido tirar el mirador de La Peñona"

El gobierno de Castrillón "lamenta la posición de IU y la exalcaldesa Yasmina Triguero, que, desde que se produjo el cierre del mirador de La Peñona estando ella de alcaldesa, no ocultó su deseo de que se derribara lo más pronto posible, sin buscar posibilidades de mantenimiento". Y es que, según transmite el PP castrillonense, parece que IU "siempre han querido derribar el mirador, el puente y el Museo de las Anclas y dejar al "natural" la zona, ese es el fin último que buscan desde hace años, y, como no tienen la valentía de decirlo públicamente, van por pasos: primero que se derribe el mirador y después ya se irá por el museo". "Nosotros discrepamos absolutamente de ese planteamiento, defendemos la persistencia del mirador hasta donde sea posible, y, si no lo fuera finalmente, exigiremos a la Demarcación de Costas un alternativa de mirador similar al actual", sentencian.

