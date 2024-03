La Villa, a rebosar con La Borriquilla

Faltaba algo más de media hora para la bendición de los ramos y la plaza de Carlos Lobo y la calle La Ferrería hacia el parque del Muelle ya se estaban llenando. El sol ayudaba a que la temperatura fuera más o menos agradable para quienes esperaban a que los miembros de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza terminaran con los preparativos de la procesión de La Borriquilla, con la que se inicia oficialmente la Semana Santa. "Hay nerviosismo, porque es la primera, y mucha emoción, porque son muchas las personas que esperan el paso de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Es muy emocionante porque además es el único día alegre de Semana Santa, porque es la procesión de los niños, de la alegría y de la fiesta. A partir de mañana (por hoy) ya comienzan las procesiones que representan el dolor y la pasión de Jesús", explicaba el Hermano Mayor de la cofradía, Rufino Arrojo.

Cientos de personas de todas las edades se agolpaban para la bendición del ramo. "Quien no estrena en ramos, no tiene pies ni manos", reza un dicho popular avilesino. Así que durante la espera pequeños y mayores se enseñaban y contaban lo que estrenaban hasta que por fin llegó el momento. El párroco de San Antonio de Padua, el templo religioso más antiguo de la ciudad medieval asturiana (siglo XII), Luis López Menéndez, bendijo no solo los ramos, sino también a las "personas de bien que el mundo necesita" en un momento en el que "países y personas sufren por la guerra". Y pidió que "entre todos construyamos la civilización del amor que Jesús quiere".

Tras la bendición de los ramos, los miembros de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza, los representantes de las otras siete cofradías de Avilés, los miembros de la orden franciscana seglar, los romanos y los nazarenos ocuparon sus puestos para iniciar la procesión de La Borriquilla delante del paso de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, que cerraba la Banda de Música de Avilés.

Mientras se iniciaba la procesión, fue llamativa la presencia de un buen número de personas que esperaban a lo largo del recorrido, desde la plaza de Carlos Lobo y La Ferrería hacia La Muralla, la plaza y calle de Pedro Menéndez, la plaza de La Merced, La Cámara, la plaza de España y de nuevo La Ferrería y Carlos Lobo, para entrar en la iglesia de los antiguos Padres Franciscanos, donde se celebró la misa. Entre el público había muchos visitantes que se mostraban sorprendidos por la elevada asistencia a la procesión. "Ya hace algunos años que vienen turistas en estas fechas y que se unen a ver los pasos. El Ayuntamiento está haciendo un buen trabajo de apoyo y de promoción y así, todos juntos, es posible que consigamos que nos declaren Semana Santa de Interés Turístico Nacional", aseguraba Rufino Arrojo.

El éxito de participación de ayer es el mismo, como mínimo, que se desea para todas las procesiones de la Semana Santa avilesina. Y que el tiempo acompañe.

Alfonso López destaca el peso turístico de la Semana Santa local

La Semana Santa de Avilés ha salido ininterrumpidamente desde el siglo XVII con el mismo recorrido por las antiguas calles principales de la ciudad que hoy están reducidas al casco histórico. Las mismas por las que las personas mayores han visto esas mismas procesiones cuando eran niños y es lo mismo que está sucediendo ahora con otras generaciones.

Este marco histórico es el que apunta el párroco de San Nicolás, el sacerdote Alfonso López, para explicar en la revista de la Archidiócesis de Oviedo, no solo los orígenes de la Pasión avilesina, sino el trabajo del día a día de las ocho cofradías que mantienen viva la tradición local con la participación de casi 2.000 cofrades, señala.

El párroco avilesino admite que Semana Santa en Avilés no se reduce a la parte religiosa, sino que «también hay un elemento cultural y turístico que pesa, que se quiera o no, ahí está y mueve mucha gente, muchas preguntas, muchas inquietudes y muchas ganas de salir a ver las procesiones».

Alfonso López explica igualmente que «la mayor parte de la Semana Santa de Avilés en su historia ha sido sin Cofradías, que han nacido para ayudar a darle más esplendor, para ayudar a la organización». Y aprovechó para reclamar que «en las juntas directivas todos los miembros estén confirmados; es un mínimo, claro, porque tienen que ser católicos y tienen que ser católicos involucrados, porque si no, se quedan en organización de desfiles. Las procesiones son un día al año, pero el resto del año hay que vivir la fe».

Eso sí, destacó que la mayor parte de los cofrades desarrollan tareas durante el año en los consejos pastorales y colaborando con organizaciones humanitarias. El párroco de San Nicolás, la parroquia mayor de la villa, hace alusión también al momento de rejuvenecimiento en las cofradías de Semana Santa local con la incorporación de mucha juventud, pero animó a los cofrades veteranos a «desarrollar iniciativas para formar, e involucrar a esas personas (en la Iglesia) porque si no, se quedarían a la mitad de su cometido».

Alfonso López remarcó, para terminar, el papel de Junta de Cofradías y Hermandades, «que nos sirve para vivir ese camino de unidad quitando individualismos» y conseguir , que sea «nuestra Semana Santa», de todos. Y que sea declarada de Interés Turístico Nacional.

La procesión de Jesús de Medinacelli saldrá de la iglesia de los Padres

La Semana Santa avilesina continúa hoy con la procesión de Jesús Cautivo. La cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza portará el paso de Jesús de Medinacelli, una imagen de gran devoción que entra y sale a hombros de sus cofrades en el templo de San Antonio de Padua, el más antiguo de Avilés. La procesión comenzará a las 20.30 horas en la plaza de Carlos Lobo, para continuar por La Ferrería, La Muralla, La Cámara, La Fruta, San Bernardo, de nuevo La Ferrería y la plaza de Carlos Lobo. El momento más emocionante es la salida del paso de Jesús de Medinacelli del interior de la iglesia de San Antonio de Padua, conocida también como de los Padres franciscanos.

El martes santo será la procesión de San Pedro, con los «guajes» de Rivero, como se conoce a la cofradía del Santísimo Cristo de Rivero y San Pedro por el número de niños que participan. Partirá a las 20.30 horas de la capilla de Rivero en dirección a la plaza de España, La Ferrería y Camposagrado, donde se pronunciará el Sermón.

El miércoles santo será la procesión del Santo Encuentro, uno de los momentos más importantes de la Semana Santa, y que comenzará a las 20.30 horas. La del Beso de Judas, el jueves santo, saldrá a las 12.30 de Álvarez Acebal, y a las 20.30 será la del Silencio.

l viernes santo comenzará con la tamborada, a las 12.00 en la plaza del Ayuntamiento, y a las 17.30 horas, tras el desenclavo, comenzará la procesión del Santo Entierro. Ya a las 21.30 será la de la Soledad. El sábado de Gloria, a las 22.30 saldrán las cofradías para encontrarse en la plaza de La Merced.

