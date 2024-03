Una saeta invernal frustra la procesión del Santo Encuentro de Avilés

La lluvia, el viento y el frío, como si el invierno no hubiera acabado ya, entonaron anoche una saeta que conmovió a los cofrades de las hermandades de los Dolores, San Juan y Jesusín de Galiana, que vieron frustradas sus ansias de procesionar por el casco histórico. El Santo Encuentro se suspendió: "Es una pena enorme, pero en nuestro caso nos arriesgamos a que se estropee el mantón de la Virgen y también los trajes de ‘pavos reales’ –capuchón y capa de terciopelo negro–, que no secan de un día para otro", explicaba no sin pesar el costalero Iván Escoriez.

El episodio bíblico que se pretendía escenificar en Avilés es el del dolor cegador de una madre, la Virgen en este caso, que ve pasar a su hijo camino de la muerte, y una muerte de cruz. El tercer personaje de la representación, San Juan, discípulo y amigo, intenta consolar a la sufriente mujer. Las de ayer son las tres cofradías con más solera de la ciudad: los de San Juan Evangelista procesionaron por primera vez un 24 de marzo de 1948 en el Santo Encuentro; Nuestro Padre Jesús de Galiana salió un 5 de abril de 1950 también durante el Santo Encuentro y Los Dolores hizo su primera procesión en 1954.

Centenares de personas, aunque menos que años anteriores, se quedaron con las ganas de observar este desfile procesional que conjuga devoción y espectacularidad. Algunos fieles entraron al templo de San Nicolás de Bari, al igual que los cofrades, donde Juan José Blanco Salvador, arcipreste de El Acebo, rector y párroco de la basílica de Cangas de Narcea, leyó el pregón. Otros muchos quedaron a pie firme en diferentes puntos estratégicos del casco histórico, con paraguas o bajo soportales, esperando que la saeta de lluvia, viento y frío dejara de sonar. Pero nada amainó las ganas que tenía el cielo de llorar.

Suscríbete para seguir leyendo