"Esta no es la ‘Milla Urbana’ que queríamos", se lamenta el presidente de la Atlética Avilesina

Finalmente, habrá "Milla Urbana". Será este domingo por la tarde: a partir de las 17.00 horas (prueba sub-10). "No es la que queríamos, pero la va a haber porque nos hemos echado la manta a la cabeza", señaló Gerardo González, el presidente de la Atlética Avilesina, la entidad promotora de esta competición deportiva que nació hace 35 años.

"Organizamos esta nueva edición por responsabilidad con nuestra historia, aunque no podemos seguir perdiendo dinero", recalcó el responsable de la Atlética. Y es que "la subvención municipal" para esta prueba ahora está en 6.000 euros, aunque estuvo en 15.000. "Con 15.000 euros podríamos hacer la ‘Milla Urbana’ que se merece la ciudad", destacó González durante la presentación de una prueba a la que también asistió el concejal de Deportes, David García, que, sin embargo, no hizo ni uno solo comentario a las palabras del presidente de la Atlética. Se limitó, eso sí, a reconocer que si finalmente hay prueba es por "el esfuerzo llevado a cabo por la Atlética".

La concejala de Festejos, Sara Retuerto, cuando presentó la programación de las fiestas del Bollo habló de una nueva edición de la "Milla Urbana"; sin embargo, los organizadores la corrigieron inmediatamente diciendo que no la iban a organizar porque no tenían dinero suficiente para hacerlo: "Los atletas de las pruebas mayores tienen un caché y no se lo van a bajar porque si lo hacen por nosotros, tendrían que hacerlo por otros", destacó González.

"Nos pusimos este lunes a organizarlo todo", dijo el presidente de la Atlética. El trabajo lo realizó Carlos Alonso, el responsable de la sección de atletismo del club deportivo centenario. "Cuando teníamos dinero, invitábamos a cuatro cabezas de serie, tanto masculinos como femeninos", explicó. "La idea siempre es la misma: tener a los mediofondistas más importantes del país en Avilés", añadió. "Pero dadas las circunstancias, hemos tenido que tirar con lo de casa", continuó. "La apuesta de este año, por tanto, es por el talento emergente. Queremos recordar que en la ‘Milla Urbana’ se viene por invitación, no por escalafón", apuntó el entrenador. Así que la prueba masculina estará "muy disputada", mientras que la femenina tiene candidatas más clara porque estarán en Avilés "participantes en el campeonato de España de pista cubierta", explicó el organizador de la prueba.

Gerardo González volvió a tomar la palabra para recordar que la "Milla" avilesina "estuvo entre las seis más importantes de España". Y es que la Federación de Atletismo aparte de hacer un ránking de deportistas, también puntúa las pruebas que se organizan. "Es fundamental sentarse después de las fiestas para acordar dar o no dar importancia a la prueba, si se quiere o no seguir haciéndola. Nosotros no podemos seguir pagándola: ese dinero tiene que ir a los niños que van a la pista". El representante municipal tampoco comentó nada a este respecto.

