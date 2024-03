El pixín de 53 kilos vendido en Avilés ya está listo para ser cocinado: así lo van a preparar

"Este es el segundo pixín más grande que servimos, pesa 53 kilos, el otro fue un pelín mayor, de 57 kilos, lo vendimos en enero de 2020", señala Ramón Menéndez, gerente del restaurante Guernica de Luanco momentos antes de recibir "una de las especies de pixín más grandes que se pescaron en el Cantábrico". Los clientes de este local situado a pocos metros del muelle viejo lo podrán disfrutar a partir de hoy viernes, coincidiendo además con la celebración de la Semana Santa en un núcleo turístico como Luanco.

Por el momento, Menéndez no tiene cuantificado el número de raciones que se podrán servir del enorme pixín. "Calculo que saldrán mínimo unas cincuenta raciones aunque todo depende de si el pixín es ‘aguarón’, es decir que tenga mucha agua, o no", destacó el hostelero, que no dudará en aprovechar la cabeza del animal para la preparación de caldos que ayuden a reponerse del frío de este invierno que ha llegado en los primeros compases de la primavera.

El pixín fue capturado por el barco arrastrero "Loremar" y vendido el miércoles en la rula de Avilés al pescadero de Luanco Jesús Artime, que pagó por la pieza a razón de 10,90 euros el kilo, en total 577,77 euros.

Ramón Menéndez plantea diversas maneras para preparar el gran pixín. "Podemos hacer un rape a la plancha en brocheta, unos fritos de pixín, unos tacos de pixín salteados a la plancha, un arroz de pixín y almejas", enumeró el hostelero gozniego no sin antes apuntar otras recetas para crear a partir del pescado de 53 kilos como pueden ser pixín a la cazuela, a la sidra o en salpicón.

"Son piezas únicas, es raro que haya pixines tan grandes", manifestó el hostelero luanquín. Los más de cincuenta kilos de la captura en cuestión son muy superiores a los considerados como buenos ejemplares de esta especie, que tiene un pesaje de entre diez y doce kilos aunque haya habido casos de manera excepcional de alcanzar los veinte.

Sin ir más lejos, hace dos semanas un patrón de Villaviciosa, Sergio García Fernández, al frente de la embarcación "Merón", logró capturar un pixín de 32 kilos de peso y 1,75 metros de altura frente al cabo de Lastres.

