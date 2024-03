El PP de Castrillón pone las bases económicas del mandato: realismo inversor y moderación fiscal

"Moderación fiscal y realismo inversor". Estas son dos de las patas sobre las que el gobierno municipal castrillonense (PP y Vox) quiere diseñar la arquitectura económica del mandato, según manifiesta la portavoz popular Nuria González-Nuevo. La edil admite que "la situación de económica del Ayuntamiento de Castrillón ya era buena cuando accedimos al gobierno en junio del 23" –mérito que correspondería al anterior gobierno tripartito de IU, PSOE y Podemos–, si bien asegura que "ha mejorado sustancialmente en los últimos meses". Y es esta bonanza, precisamente, la que hará posible "moderar" la presión fiscal y acometer inversiones "en tiempo y forma", remarca la portavoz del PP.

A modo de "ejemplo significativo" del bienestar del erario castrillonense, " el pago medio a proveedores está en cinco días, lo que es en la práctica es un pago inmediato que da alivio a muchas pymes". González-Nuevo también destaca otras acciones que han contribuido a la mejora económica como son "el ahorro que se ha producido al sustituir el programa informático municipal –con un gasto de 200.000 euros–, los intereses obtenidos (55.000 euros en el primer vencimiento trimestral) por sacar rédito financiero a 6 millones de los más de 23 millones que totaliza el remanente del Ayuntamiento".

En cuanto al superávit presupuestario de 2023 –más de 3 millones– y el remanente de tesorería, la edil admite que, ciertamente, "hubo un cierto incumplimiento presupuestario en el capítulo de inversiones del presupuesto del gobierno saliente, pero fue dos tercios menor que el incumplimiento de 2022. Y todo ello, con cambios y ausencias de los principales funcionarios del área económica como intervención y tesorería. Además hubo que acometer un plan de subvenciones que no había, cerrar el presupuesto de 2023 y poner las bases del de 2024", detalla la portavoz del PP.

Nuria González-Nuevo anticipa que el presupuesto de 2024 se espera aprobar en abril y que contemplará "moderación en la presión impositiva y realismo en cuanto a las inversiones y al tiempo para ejecutarlas, pues no estarán hinchadas para después no poder cumplirlas como ocurrió a lo largo del mandato del gobierno anterior, en el que no se llegó al 30 por ciento de ejecución del capítulo de inversiones". El PP espera que el presupuesto de 2025 sea el primero que plasme sin ataduras heredadas "las principales inversiones previstas en nuestro programa de gobierno acordado con Vox".

Suscríbete para seguir leyendo