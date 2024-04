Dice el fotógrafo avilesino José Antonio Fernández que la exposición "Metal Queens", que presenta esta tarde en la Casa de las Mujeres, "está dedicada a destacar y celebrar el poderío femenino en el mundo del rock". Y lo dice porque la muestra que se abre hoy en la calle de la Ferrería –y se mantendrá abierta hasta el 10 de mayo– colecciona fotos de una veintena de mujeres dándolo todo sobre los escenarios.

La aventura de las mujeres rockeras / S. F.

Esta de ahora es la tercera exposición dedicada a la música y a quienes la interpretan. Anteriormente, había presentado sus fotos en FNAC y también en Langreo, concretamente, "en el pasillo de consultas externas del Hospital Valle del Nalón". "En un principio iba a ser un mes y medio, pero me pidieron que aguantara hasta los tres", aclara el fotógrafo que atiende a LA NUEVA ESPAÑA por teléfono.

Fernández cuenta que probar a enseñar su trabajo "en un lugar tan singular como el Hospital" le sirvió para armar este tercer volumen que se presenta esta misma tarde en la Casa de las Mujeres.

"Presentamos el proyecto para que coincidiera con la celebración del 8M, pero no pudo ser", apunta el fotorreportero. "Se llama vol.3 porque, en cierto modo, completa el trabajo que he venido realizando hasta ahora. Ahora las protagonistas son las mujeres rockeras".

El avilesino lleva doce años dedicado a la fotografía de espectáculos. Acude a los principales festivales especializados a este y al otro lado de la frontera nacional. Así ha podido fotografiar a la norteamericana Joan Jett, que fue la vocalista de "The Runaways" y de "The Blackhearts" en los primeros años ochenta. "Es una de las pioneras", recalca. También recoge fotografías de la banda italiana "Lacuna Coil"...

"Muchas de las fotografías que salen en esta exposición las fui haciendo a lo largo de los años en el Hell Fest, de Nantes. Llevo acudiendo allí como diez años y he visto mujeres emergentes y también a las mejores. Pero también he trabajado en el Rock and Río o en el Mad Cool", añade. "Metal Queens", insiste el fotógrafo, es una invitación a explorar la potencia artística de estas mujeres.

