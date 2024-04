La "reina" del podcast que escribe al pie del Nalón

Henar Álvarez (Madrid, 1984) es una de las voces más visibles e irreverentes de la comedia actual. Se define como "cómica, guionista, escritora y cualquier cosa que tenga que ver con escribir", trabaja en radio y televisión. Y no lo hace mal cumpliendo con su perfil: dirige el podcast "El olimpo de las diosas", junto con Judith Tiral; presenta, con Manuel Burque, "Buenismo bien", y colabora en "Estirando el chicle" y en "Late Xou" con Marc Giró. Ha sido también presentadora de "Esto es un late" (Prime Video), junto con el popular streamer Míster Jägger, y del podcast "2 rubias muy legales", junto con Moderna de Pueblo.

En 2023, la revista "Forbes" le otorgó el premio a la mejor "podcaster" como creadora de contenido, tras recibir tres nominaciones en los premios "Ídolo": como creadora digital del año, mejor podcast y conciencia social, que fue el que acabó ganando.

Esta mujer espectáculo ahora triunfa con su primera novela, "Ansia" (Planeta), un thriller turbio y acelerado sobre el deseo y las relaciones de poder que ya se ha encaramado a la lista de los libros más vendidos en Amazon.

Un libro, todo hay que decirlo, que escribió el pasado verano en Asturias, en San Juan de la Arena. "Es el pueblo de mi padre, un lugar maravilloso, donde desemboca el Nalón, con una costa y unas montañas preciosas", describió hace poco Henar Álvarez en TVE. Para ella es el lugar ideal para escribir porque "soy muy friolera y como allí no me puedo bañar en la playa por eso mismo, por el frío, es el lugar perfecto para que nada me despiste y me ponga a escribir", relata la que fuera, hace unos años, maestra de ceremonias de la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Gijón, junto con Rodrigo Cuevas.

Su "Ansia" salió a la venta hace dos semanas y ya está entre lo más vendido en la gran multinacional del comercio electrónico. Hasta tal punto está contenta la autora que ya se ha atrevido a ironizar con que el Ayuntamiento de San Juan de la Arena debería ponerle una placa en su casa. "En mi pueblo veraneó Rubén Darío y hay un edificio que tiene una placa dedicada a este señor, que no conoce nadie", contó la cómica a su amigo Marc Giró, tirando de broma fácil. "Así que si él tiene una placa, yo quiero otra en la que diga que Henar Álvarez escribió su novela en la Casa de la Begoña".

Su libro cuenta la historia de Natalia, una mujer ansiosa que vive dominada por sus pulsiones y parece condenada a portarse mal. El día en que su amante la deja, se encuentra perdida y atrapada en una vida matrimonial que no la satisface. Lejos de conformarse, la protagonista comienza a dar rienda suelta a su sensualidad y sus instintos más bajos. Su irreprimible deseo y una obsesión creciente por sentirse joven y atractiva acabarán por controlar su vida, pero también le servirán de inspiración para "Ansia", la novela que está escribiendo –donde además de su propio cameo, hay otro con Isabel Coixet.

Ficción y realidad se funden en esta fabulación ardiente y explosiva sobre la insatisfacción amorosa y las relaciones de poder. Escrito desde el humor más desafiante y gamberro, algunos ya lo califican como "un adictivo thriller" que brinda una lúcida reflexión sobre lo que implica ser hoy una mujer libre, errática e imperfecta, sin necesidad de ser castigada por sus excesos ni pagar cara su libertad.

Algo en lo que muchos ven a la propia Henar, que se confiesa "muy pasional para todo, hasta para hacer los deberes con mi hijo. Y me gusta la gente que me transmite emociones fuertes. Tengo como urgencia de sentir". Una cómica que, cuando busca en su memoria su personal singularidad, se arranca de inmediato a contestar que si algo la define es "el descaro. Tengo un vídeo grabado por mi padre en la playa con el hijo de unos amigos –yo tendría 4 años– y se me ve a mí gritando: ‘¡Grábame a mí, a mííí!’. Siempre me ha gustado llamar la atención". Pues va por buen camino.

