Las explicaciones de Saint-Gobain sobre el cierre de su fábrica en Avilés: la clave está en Marruecos

Pablo González, que es senador por Asturias del Partido Popular (PP), considera que hay que «depurar responsabilidades políticas» por el cierre anunciado este pasado lunes del departamento de parabrisas que la multinacional Saint-Gobain tiene en La Maruca, en Avilés. «Esta situación se puso en conocimiento del Gobierno regional hace tres años, se llevó a comisiones de Economía o, incluso, al Pleno de la Junta General, el parlamento asturiano, y no se hizo nada. Yo recuerdo decir al consejero de Industria [Enrique Fernández] que tenían una oficina que velaba para saber qué estaba pasando con las inversiones extranjeras que viniesen para Asturias y así intentar actuar con previsión. Cero. Fueron todo palabras». Añadió: «Avisos los hubo durante muchísimos años, mentiras diciendo que se estaba encima de la situación, también. Entonces lo que hay que depurar son responsabilidades», señaló. Y esas tienen nombre y apellidos: los del antiguo consejero de Industria y los del actual presidente del Principado, Adrián Barbón. Para el PP, lo que sucede en Saint-Gobain no es ninguna sorpresa. Entiende que los problemas que tienen ya hace tiempo que debieron de ser abordados por las administraciones públicas, que tienen una responsabilidad en este asunto «y hay que llegar hasta el final para saber qué se ha hecho, qué reuniones hubo y qué compromisos hubo, porque aquí hay que hilar fino». Como ejemplo de esa responsabilidad, el senador incidió en el dato de que, de los 3.000 millones de euros que se recauda por los derechos de emisión de CO2, en España únicamente se destinan el 8% a la descarbonización cuando la Unión Europea permite llegar hasta más allá del 25%. El propio González y la portavoz avilesina del partido, la también diputada nacional, Esther Llamazares, registraron una batería de preguntas para conocer qué ha hecho el Gobierno central para impedir que Saint-Gobain llegara a la situación de anunciar el cierre de Sekurit en Avilés. Los dos representantes políticos calificaron la situación abierta en la fábrica de La Maruca como de «muy dramática» dado que no sólo afecta a los 160 trabajadores de la planta de fabricación de parabrisas si no a otros 122 de la industria auxiliar, un ámbito donde podría verse abocada al cierre al menos una empresa. El senador Pablo González recalcó los «grandes problemas de competitividad» que, según su criterio, tiene Asturias, sobremanera, los que tienen que ver con los costes de descarbonización, los logísticos y los derivados de la energía, además de la fiscalidad y una burocracia que condena a la industria «a un infierno».