"El Paraíso", en Soto del Barco, acoge las jornadas del chuletón de buey

José González, maestro parrillero de Soto del Barco, organiza en el restaurante "El Paraíso", en Riberas, las primeras jornadas del chuletón de buey que se celebrarán este fin de semana y el que viene. Este cocinero participó en el Nacional de parrilleros y, aprovechando el viaje, se hizo con un lote de bueyes de origen asturiano. "Para mi sorpresa, durante una visita que hicimos, me enteré que había un lote de bueyes asturianos que se iba a sacrificar ahí. Para que vuelvan a casa me hice con ellos", explica el sotobarquense. "Me gusta hacer patria de lo nuestro y así el producto puede volver a casa", agrega. Las jornadas están planeadas para alrededor de sesenta personas y hace falta reserva previa.

Suscríbete para seguir leyendo