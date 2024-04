Japón abre sucursal en La Magdalena: así ha sido el primer día del Salón del Manga de Asturias Nika-Pon

"Es un plan ideal para el fin de semana". Los asistentes al primer día de VII Salón de Manga de Asturias Nika-Pon no podían estar más contentos. Decenas de ellos esperaban ansiosos a la inauguración en el pabellón de La Magdalena, que a las 12.00 horas abrió las puertas de la que, durante este fin de semana, será la principal sucursal de Japón en tierras asturianas. Naruto, Pokémon, One Piece, Dragon Ball... Todos los grandes éxitos de la cultura japonesa tiene hueco dentro de los diferentes stands, que confían en repetir la buena acogida del año pasado, en la que pasaron más de diez mil personas.

Japón abre sucursal en La Magdalena / Noé Menéndez

"Tenemos una gran variedad de actividades. Una de las grandes novedades son las figuras de anime a tamaño real. Además, confiamos que los ‘mini pixel games’ atraigan a mucha gente joven", señaló Adrián Santos, presidente de la asociación Nikaku Dan, organizadora del certamen junto al Ayuntamiento, que destacó también el área de lucha romana, "donde se puede aprender sobre legionarios y tropas". Yolanda Alonso, concejala de Cultura, cree que "la cultura japonesa está en auge", como demuestra la gran acogida del salón avilesino. "En Asturias hay mucha afición a este tipo de eventos", sostuvo la edil, quien puso en valor la programación cultural destinada a los jóvenes que trata de impulsar el Consistorio. "Está edición tenemos muchas esperanzas en que La Magdalena esté llena de familias y niños pequeños, porque hay talleres específicos para ellos. Este es un espacio familiar, con muchas actividades para todos los públicos", comentó.

Dentro del pabellón muchos de los asistentes optaron por sumarse a la cosplay, que consiste en disfrazarse de personajes de cómic o de los animes. "Siempre me ha gustado actuar e interpretar personajes. Con eventos como este puedo interpretar a mis personajes favoritos, expresar mensajes y hacer mi propia caracterización", explicó Natalia López, quien reconoció que se le ocurrió su disfraz, de la princesa Kenny, un personaje de "South Park", "en tres días". "Me avisaron a última hora y ni lo dudé, no me quería perder la ocasión", confesó la avilesina.

Cuando se enteró de que ayer se celebraba el salón del manga en Avilés, Laura Segura ni lo dudó. "Para mí es un plan ideal para el fin de semana. Mis hijos son muy frikis de este mundo, por lo que es una gran idea para acudir toda la familia", apunta la castrillonense, quien espera regresar hoy "porque las actividades que ofrecen son muy interesantes". "Nunca me había llamado la atención este mundo, pero desde que me metieron mis hijos cada vez me gusta más", reconoció.

