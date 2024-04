IU lamenta que "la cultura y el deporte no crece en Castrillón"

Continúan las críticas al equipo de gobierno de Castrillón sobre el presupuesto de los patronatos de Cultura y Deporte. Izquierda Unida, principal partido de la oposición, hace un balance negativo de estos presupuestos, ya que, según apuntan, "no se ajustan a las necesidades actuales y no potencian la participación de las diferentes entidades deportivas y culturales del concejo".

"Los presupuestos están sobreestimados en tasas y precios públicos en un 12% y un 19 %, respectivamente, siendo especialmente relevante en el caso de cultura, ya que se estima que el Valey, de donde provienen mayoritariamente los ingresos, va a estar cerrado temporalmente, al menos tres meses", señalan desde la formación, que también critica los gastos que hay presupuestados, ya que hay una importante reducción del importe de las partidas destinado a las escuelas culturales

"Pese al incremento de tasas, esto no repercuta en la aportación que el Ayuntamiento hace a los patronatos que no crecen ni siquiera, para sufragar los incrementos del 2,5 % del personal ni el del IPC correspondiente a los contratos suscritos", confirman desde Izquierda Unida, al tiempo que destacan una partida de 35.000 euros para las fiestas y la prueba deportiva del Salinas Longboard Festival "mientras que por otro lado, se mantiene sin cambios, los 43.000€ destinadas a las escuelas deportivas".

"Es un presupuesto que no se ajusta a las necesidades actuales y no potencia la participación de las diferentes entidades deportivas y culturales del concejo, no les han tenido en cuenta, no introducen ninguna novedad que beneficie a la ciudadanía como, por ejemplo, la apertura de las bibliotecas en horario de tarde o verano", sentencian. Desde IU afean que no haya mejoras en el equipamiento deportivo y lamentan que, desde el equipo de gobierno, no se haya contado con su opinión a la hora de configurar este presupuesto.

Suscríbete para seguir leyendo