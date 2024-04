Mimos para la fuente de la Constitución: hasta 8 personas la limpian

Hasta cuatro vehículos y ocho personas se llegaron a juntar ayer en el perímetro de la rotonda de la Constitución para encargarse del mantenimiento de la fuente que decora este rincón de Avilés y que anteriormente y durante décadas lució en la plaza Pedro Menéndez. El insólito despliegue de medios –en la imagen– no pasó desapercibido para los vecinos, que no obstante trasladaron una queja: pese al impresionante zafarrancho de limpieza, por la tarde la fuente no manaba y el jardín que la rodea sigue sin flores.