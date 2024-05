El preestreno de "Crossing" abre el Festival de cine LGTBI, con 9 largometrajes

El Centro Niemeyer celebrará la novena edición del Festival de Cine LGTBI del 10 al 18 de mayo, acogiendo la proyección de nueve largometrajes que han marcado la temporada cinéfila internacional, los diez cortometrajes más preciados de la escena fílmica española, una obra de teatro Off Niemeyer, la presentación del libro: "Scream Queer 2", de Javier Parra; y una exposición de ilustraciones de Marina Velasco y Sebas Martín.

Precisamente en la novena edición del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer, tendrá lugar el preestreno de "Crossing", la nueva película de Levan Akim, director de "And then we danced", recientemente premiada en la Berlinale con el Teddy Jury Award, así como el estreno español de "Chestnut", ópera prima de regusto indie protagonizada por Natalia Dyer (Nancy Wheeler en Stranger Things) y por Rachel Keller (Samantha en Tokyo Vice).

"Este año hay una mayoría importante de ficciones frente a anteriores ediciones, que tenían mucha más presencia de cine documental", asegura Fran Gayo, programador del Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer, haciendo hincapié en que el criterio utilizado en la selección de filmes es la "heterogeneidad (en cuanto a temáticas, nacionalidades o propuestas formales) y, de manera especial, la calidad de los filmes. Son todas películas que podrían formar parte de nuestra programación regular, coherentes por tanto, de resultar de interés para el público neófito que se acerca más al festival como evento específico como para nuestro público habitual".