La artista avilesina Alba Escayo se trae el cielo para el cartel de la próxima Noche Blanca

La avilesina Alba Escayo propone un cielo y un bosque metafóricos como imagen del cartel de la próxima Noche Blanca. "Hace tiempo que me marché fuera de Avilés y me apetecía regresar", señaló la artista al otro lado del teléfono, unos minutos antes de la inauguración de "Flores y lunas", que es el título de la muestra que desde ayer está en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura y donde va a permanecer hasta el próximo día 9 de junio. "Me apetecía mucho atender la petición y me puse a trabajar", recalcó Escayo. "Trabajar el propio concepto de la Noche Blanca con mi concepción del arte era uno de los atractivos de la propuesta", señaló la artista. La petición llegó de parte de los responsables de la Noche Blanca: "Me pidieron el cartel y también esta exposición", apunta la artista. Las obras que componen su colección "son paisajes abstractos" donde, a juicio de Escayo, se reconocen las lunas y esas flores que relaciona en el título que resume el trabajo que resume, a su vez, la próxima Noche Blanca: la noche en que sale el arte avilesino a la calle y lo hace acompañado por entidades como la Universidad de Oviedo, Centro de Servicios Universitarios, Asociación Alarde, IES Menéndez Pidal, Participación Ciudadana, Santa Cecilia, La Reciella, Cultura en Rede, Conservatorio Municipal Julián Orbón, Centro Niemeyer, Centro Municipal de Arte y Exposiciones (CMAE), Casa de Cultura, Museo de la Historia Urbana de Avilés (MHUA), Sala del Cómic de Avilés, Galería Octógono, Galería Amaga, Espacio Ovalo, Taller de Arte Blanco Buria, Cuéntame un Cuadro, Asociación Cultural La Serrana, Hotel 40 Nudos, Hotel Palacio de Ferrera, Escuela Step Dance, Fundación Ópera de Oviedo, Asociación Donantes de Sangre Avilés y Comarca, Ucayc, Casa de Jorge Villaboy, Puerto de Avilés, Coral Avilesina, Asociación Pedro Menéndez de Avilés, Librería La Crisálida, Centro de Estudios de Alfoz de Gauzón, Asociación de acordeonistas de España (ASACES), Centro de Personas sin Hogar de Avilés (Grupo 5) y múltiples artistas de distintas disciplinas.

La propia Escayo tiene previsto impartir un taller "para trabajar los paisajes nocturnos". Eso, la noche difuminada, es lo que sale en el cartel de la próxima Noche Blanca, que es una de las citas culturales de la primavera y que sirve para llevar las actividades que se cocinan intramuros de la Factoría a todas las esquinas del concejo.

