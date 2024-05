"Me puso una navaja de 14 centímetros en la barriga": atracan a plena luz del día una joyería de Avilés

A punta de navaja. Así ha atracado esta mañana un ladrón a un joyero del barrio avilesino del Carbayedo. El caco solo pidió dinero y consiguió llevarse su botín. Todo ocurrió minutos antes del mediodía, a las 11.55 horas, cuando una clienta salía del negocio. "El ladrón se coló muy rápido por el medio y me puso una navaja en el estómago, me pidió solo el dinero y le dí lo que tenía en el bolso y en la caja, no sé precisar cuánto era, más de 700 euros, 800, 900... No sé precisar, lo mismo le dije a la Policía", señaló el joyero poco menos de una hora después de haberse llevado un gran susto.

El caco llevaba puesta una braga de color negro para cubrirse parte del rostro. "Cuando estaba dentro (de la joyería) se puso una gorra", señaló la víctima, que celebró además que "no se produjera ningún destrozo" en su negocio durante la presencia del ladrón. "Yo estuve quieto en todo momento", señaló el joyero, que describió además que la navaja "no era pequeña": "Debía tener entre 12 y 14 centímetros de filo", puntualiza.

Agentes de la Policía Científica tomaron huellas en la escena del robo, tanto de la puerta como de los mostradores del negocio. Ahora las cámaras de videovigilancia de la joyería y de los comercios del entorno están siendo ya analizadas por las fuerzas de seguridad para estrechar el cerco al ladrón en un nuevo robo en Avilés a plena luz del día.