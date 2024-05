El Principado presiona para el despliegue de la fibra en Castrillón

Los vecinos de la zona rural de Castrillón empiezan a ver la luz al final del túnel en cuanto a su conexión a internet se refiere. La Dirección General de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias convocará, a instancias del Ayuntamiento de Castrillón y de las asociaciones vecinales, a las distintas operadoras de telefonía responsables del despliegue de la fibra a reuniones que traten de solucionar el problema del acceso a esta tecnología en el municipio, especialmente en la zona rural. Es el principal acuerdo alcanzado en la reunión que el pasado martes mantuvo el director general, Iván Aitor Lucas del Amo, con los responsables municipales y las asociaciones vecinales. Adamo es la operadora que realiza el despliegue de la fibra en la mayor parte del municipio, especialmente en su zona rural. Además, Movistar y Orange también están ejecutando el despliegue de la fibra.

Aunque desde el Ayuntamiento se solicitó, en hasta 25 ocasiones, que las empresas encargadas del suministro de fibra subsanasen varios defectos durante las obras de instalación, no es hasta ahora que las compañías han respondido tras la llamada por parte del Principado. En el encuentro, que se iba a celebrar a principios de año pero tuvo que aplazarse por parte del Principado, estuvieron presentes, además del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, representantes del equipo de gobierno y de la oposición, así como de las asociaciones de vecinos de Las Bárzanas, Santiago del Monte, La Plata, Pillarno, San Martín de Laspra o El Forcón, así como técnicos municipales del departamento de Informática y de la Oficina Técnica. Desde esta última área municipal se subrayó que no existe ninguna obra que se encuentre paralizada desde el consistorio, puesto que desde la aprobación del Plan de Despliegue de Fibra en Castrillón en 2022 no se requieren licencias para llevar a cabo estos trabajos, sino que se ejecutan mediante la fórmula de declaración responsable.

Suscríbete para seguir leyendo