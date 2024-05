El PSOE de Castrillón carga contra el Alcalde por su inoperancia

El grupo municipal del PSOE de Castrillón acusó ayer al alcalde, Eloy Alonso (PP), de atacar a la oposición para ocultar su inoperancia en el año que lleva al frente del gobierno local.

El regidor castrillonense afirmó en una entrevista en LA NUEVA ESPAÑA que en el año que lleva al frente del ayuntamiento "he visto que la oposición parece que no sabe cuál es su lugar; no se dan cuenta de que ahora están en la oposición".

El grupo municipal socialista, que encabeza Iván López Reguero, replicó ayer afirmando que "Castrillón sufre un deterioro visible durante este último año por la dejadez con que se están tratando los problemas reales y más cercanos de la ciudadanía". Y puso ejemplos: "carreteras y caminos sin el debido mantenimiento y llenos de baches; la limpieza de las calles ha empeorado ostensiblemente y más suciedad; los caminos rurales están desatendidos y la maleza invade cada vez más algunas zonas; las ayudas económicas de emergencia por situaciones de primera necesidad llevan sin abonarse desde el año pasado, y la Casa de Encuentro está cerrada por las tardes debido a la falta de personal".

Según el PSOE, Eloy Alonso no hace autocrítica ni explica su acción de gobierno "porque no la ha habido, más allá de lo que ya venía ejecutándose desde el mandato anterior".