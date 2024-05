Cadasa amplía por razones "de emergencia" el contrato de explotación de la depuradora de Maqua

Justo un año después de haberse iniciado el procedimiento administrativo para contratar el servicio de explotación, mantenimiento y conservación de la depuradora de Maqua (la pieza clave del sistema de saneamiento de la comarca), el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) se ha visto obligado a ampliar por razones "de emergencia" el contrato de gestión con Asturagua Sica, la empresa que viene prestando el servicio en los últimos años. Dicha emergencia deriva de la necesidad de mantener operativa la instalación y la imposibilidad de que, por el momento, lo haga la sociedad ganadora de la licitación iniciada en mayo de 2023, la unión temporal de empresas (UTE) Gestagua-DAM Avilés.

Cadasa inició en abril un procedimiento negociado sin publicidad tramitado por vía de emergencia para evitar la parálisis de la depuradora, que se hubiera producido el 1 de mayo pasado de no haberse ampliado el contrato de la anterior adjudicataria. El acuerdo alcanzado con Asturagua es que la empresa seguiría haciéndose cargo del funcionamiento de la depuradora desde el 1 de mayo pasado y hasta el próximo 31 de julio a cambio del pago de 581.711 euros (impuestos incluidos).

La previsión inicial de Cadasa era tener adjudicado a estas alturas el contrato de explotación de la depuradora de la ría de Avilés a un nuevo postor, y de hecho se eligió a uno (Gestagua-DAM Avilés) el pasado mes de febrero, previo proceso de licitación al que concurrieron once empresas, solas o en formato de UTE. La adjudicación, no obstante, no se hizo firme por la presentación de dos recursos especiales que suscriben dos de las empresas descartadas durante el proceso de licitación y que cuestionan la resolución adoptada por la mesa de contratación.

Esos recursos aún no han sido resueltos, como tampoco lo ha sido la iniciativa judicial que promueven los sindicatos FICA-UGT y CC OO por la presunta falsificación de firmas de delegados sindicales en el plan de igualdad que presentó in extremis la empresa Gestagua al objeto de cumplir con los requisitos de concurrencia a la licitación del contrato de explotación de la depuradora de Avilés. Una de las dos empresas que presentó recurso para suspender el procedimiento de contratación sostiene, como ya había hecho con anterioridad durante el procedimiento, que la adjudicación del contrato a una empresa carente de plan de igualdad es causa invalidante de la adjudicación.

