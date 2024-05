La oposición de Castrillón reta al Alcalde a abrir La Peñona "si cree en su informe"

"Costas no fue quién cerró La Peñona, fue el Ayuntamiento. Si el Alcalde confía tanto en el informe que le han presentado, que abra el mirador". Tras ver cómo el equipo de gobierno de Castrillón presentó un requerimiento a Costas, avalado por un estudio del geólogo Salvador Rodríguez, la oposición ha salido al paso, criticando el oscurantismo del PP y alegando que "están convirtiendo algo técnico en político". Por ello, retan al gobierno a dar marcha atrás en la decisión que ellos tomaron al final del gobierno.

"No nos han informado de los movimientos que iban a hacer", señala Yasmina Triguero, que denuncia que "la información por parte del gobierno es nula". "Nosotros, cuando gobernábamos, citábamos al resto de partido y convocábamos también a la Asociación de Vecinos de Salinas y a la Cofradía Buena Mesa de la Mar, ahora el tema se lleva con oscurantismo", apunta la exalcaldesa, quien lamenta que en un tema tan sensible no se les traslade la resolución.

La exregidora cree que el informe que tiene más credibilidad es el de Costas, aunque no descarta que sus estudios no puedan tener ciertos errores. "Las conclusiones que sacan tienen bastantes indicios de ser realidad", señala Triguero, que se muestra tranquila porque desde el Ayuntamiento no han tomado, en base a ese informe, la decisión de abrir La Peñona. "Por lo menos han actuado con cautela, porque hay que recordar que La Peñona la cerró el Ayuntamiento, no Costas", afirma.

Otro de los puntos de crítica, a lo que se suma Iván López, portavoz del PSOE, es el por qué, si desde el gobierno tienen claro el buen estado de La Peñona, no se encarga un estudio desde el propio Ayuntamiento. "Que una administración como Castrillón no sea capaz de contratar un informe y tengan que acudir a un o de una asociación de vecinos deja que desear", coinciden ambos.

López, por su parte, va más allá, ya que critica que el informe presentado "es parte interesada". "Deberían contratar un estudio de la Universidad de Oviedo, que es alguien externo a esta problemática", comenta el socialista, quien lamenta que Eloy Alonso "está intentando convertir algo técnico en político". "Si tiene tan clara la validez de ese informe que abra el mirador", expone el concejal, que cree que "esto no va a quedar aquí". "Está jugando con la seguridad de la gente, no está ejerciendo como alcalde", sentencia.

