Penúltimo día de negociación: Saint-Gobain ve inasumible reducir horas y sueldo en Glass para ganar puestos para Sekurit

Lo que pasa con los cincuenta trabajadores de Sergon, que es una empresa auxiliar del negocio de parabrisas de Saint-Gobain Cristalería, es que cada uno de ellos es consciente de que su futuro está más cerca del paro, que de la vida activa. Pero esto no lo saben de manera oficial: «No tenemos noticias del jefe», señala uno de sus representantes sindicales. Y esto significa, por ejemplo, que Sergon tiene tarea marcada el próximo viernes, pero el viernes es el primer día de cierre total del área de vehículos en Avilés, es decir, el primer día del despido masivo de las 120 personas incluidas en el ERE que se lleva negociando desde el pasado 8 de abril. «Pero en Sergon no hay negociación: nadie nos ha comunicado que va a haber un despido para nosotros, no sabemos siquiera si han solicitado iniciar la negociación de un expediente de regulación para nosotros. Y cabe pensar que sí, que eso es lo que terminará sucediendo porque Sergon, nuestra empresa, sólo tiene un cliente: Sekurit», señala el mismo representante sindical. «Los que estamos desamparados somos nosotros». Sergon y Limpiezas Plata son dos compañías del mismo grupo, con sede en el polígono industrial de la ría. La primera se dedica a dar valor al último paso de la cadena de fabricación de los parabrisas (Limpiezas Plata, al contrario, atiende las devoluciones). Llevan muchos años trabajando en las mismas instalaciones que los trabajadores que ahora están cerrando los detalles de sus despidos de la empresa principal. «El viernes ya no hay huelga, es decir, hay tarea. Ellos ya no trabajarán, pero nosotros sí. Es todo muy absurdo», denuncian los trabajadores a la espera de que su futuro cobre una forma mejor que la de la niebla en la que se han perdido.