Fernández: "No cierro puertas a negociar con sindicatos de Corvera"

El Alcalde de Corvera, Iván Fernández, aprovechó el turno de ruegos y preguntas de los grupos de la oposición para hablar durante 38 minutos de un Pleno que duró una hora y dieciocho sobre el conflicto con los sindicatos. Reiteró que "no cierra puertas a negociaciones" con los representantes de los trabajadores y se abrió a solicitar un informe jurídico y técnico para analizar la viabilidad de la petición de los sindicatos de 400.000 euros para atender sus peticiones salariales, eso sí, apuntó que lo considera difícil de sostener en el tiempo.

"Centrémonos en aquellos puestos que cobran menos y hagamos escalas por categorías para buscar la fórmula de aumentar retribuciones y que sean fijas", apuntó el regidor corverano, quien defendió, además, que la relación de puestos de trabajo "es un documento vivo" y recalcó que las críticas de los sindicatos no le "molestan". "Lo que sí me molesta es la mentira, (los sindicatos) dijeron que el Alcalde proponía el reparto (de la productividad) sobre un importe a criterio personal y eso es falso", indicó, no sin antes referirse a los "123 trabajadores" que han mejorado su retribución en los últimos años, lo que ha derivado en un gasto de "418.000 euros": "Por eso el nivel de inversión ahora es de 580.000 euros y antes era de un millón".

Esas son algunas de las afirmaciones que Fernández empleó para contestar a Vox e IU sobre el conflicto con los sindicatos y las pagas de productividad. El PP preguntó sobre los plazos de apertura del parque acuático, el Paco, que Fernández no concretó. "Espero que abra cuanto antes, pero que lo haga bien", respondió no sin antes recordar al PP que "la fiscalización del gobierno está bien pero sin mentir". La sesión plenaria sirvió además para dar la bienvenida al nuevo concejal del PSOE, Jorge Álvarez Fuentes, que aceptó el cargo después de la dimisión de la concejala Iris Álvarez y la renuncia de Ana Fe Amo. Además, el Pleno aprobó una moción de IU con el fin de solicitar que mejoras en el tren de Avilés a Oviedo y que la conexión con el AVE sea por ferrocarril y no por bus lanzadera, de manera que el servicio pueda ser utilizado por los vecinos de Corvera.

Suscríbete para seguir leyendo