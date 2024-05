El franciscano avilesino, recibido por el Papa: "Me dijo, Javier, cuida de los pobres"

El avilesino Javier Valbuena, como presidente de la Fundación Pondera que desarrolla proyectos sanitarios en África y la Amazonía, estrechó el pasado sábado su mano con la del Papa Francisco en el Vaticano. El también franciscano, natural de Llaranes, tuvo la suerte, dice, de saludar al pontífice. "Mantuvimos una conversación distendida, cuando le trasladé el proyecto que hacemos en África y la Amazonía, cambió el gesto, se puso serio, me miró a los ojos y me dijo: ‘Javier, cuida de los pobres’. Y me conmovió", resaltó el avilesino, que fue uno de los fundadores, junto a Agustín Albuerne, del proyecto solidario de la Fraternidad de Francisco en Avilés. "Además, serví de conexión con el Padre Ángel por la amistad que nos une para que Mensajeros de la Paz se involucrara en el proyecto", señaló el miembro de la orden franciscana secular.

Su principal labor en África y los territorios próximos a la selva amazónica, explica, se centran en "intentar recuperar la figura del médico de familia de toda la vida, que presta más si cabe atención a las familias", señaló, después de remarcar que el objetivo es "humanizar al máximo la atención sanitaria". Javier Valbuena lleva dos décadas vinculado a la gestión sanitaria, de ahí que fuera una de las personas recibidas por el Papa el pasado sábado junto a diversos organismos españoles e internacionales.

El pontífice pide perdón

El papa Francisco ha pedido perdón a "todos aquellos que se sintieron ofendidos" por sus palabras sobre el "demasiado mariconeo" ("frociaggine", en italiano vulgar) que existiría en los seminarios católicos. "Nunca hubo la intención de ofender o expresarse en términos homófobos", ha dicho el pontífice argentino, cuyas declaraciones filtradas el lunes han provocado gran enojo en los colectivos LGTBI y desorientación dentro del catolicismo. "Como ya he dicho en otras ocasiones, ¡en la Iglesia cabemos todos, todos!", ha recordado Francisco, de acuerdo con una declaración enviada a la prensa acreditada ante el Vaticano por su portavoz, Matteo Bruni.

Suscríbete para seguir leyendo