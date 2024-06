El Ayuntamiento acerca el registro municipal al Quirinal

El Ayuntamiento de Avilés contará a partir del próximo lunes día 17 con una nueva Oficina de Atención y Registro. Será en el edificio Fuero, en la calle de Fernando Morán. "Aunque comenzará a atender en una semana, ya es posible solicitar citas", aseguró Noé Vega, el concejal de Administración General y Electrónica, que participó en la puesta de largo del servicio junto a su compañera de gobierno, la concejala de Hacienda y Juventud, Raquel Ruiz.

"Esta oficina va a dar refuerzo a la zona del Quirinal y esta atención complementará con la que actualmente ofrecemos tanto en el Ayuntamiento, como el centro municipal del Foco, en Villalegre", explicó Vega. "La idea es diversificar la atención a la ciudadanía para que, desde esta zona de la ciudad, donde hay una gran cantidad de población, no se tenga que acudir al centro, si no que desde aquí se puedan hacer las gestiones necesarias para inscribirse en el padrón, en el registro general o, simplemente, presentar instancias. Es decir, es un servicio que busca dar comodidad a los vecinos para realizar todos estos trámites", añadió el concejal responsable que indicó también que la oficina del Quirinal "es un complemento del centro virtual" que se abrió en noviembre del año pasado. "Este sigue dando su servicio, pero desde una manera telemática para gente que no quiera o no necesite desplazarse personalmente a las instalaciones municipales".

Raquel Ruiz, por su parte, señaló: "Uno de los motivos por los que hemos decidido abrir en el edificio Fuero esta oficina es porque estamos en una zona donde hay muchas población joven y también muchas familias". E, inmediatamente, añadió: "Este edificio, además, acoge también los servicios de Juventud y de Educación y resulta que uno de los trámites más solicitados son las actividades extraescolares y los comedores para alumnos de los centros, pues esto va a dar muchas facilidades de gestión: en caso de que haya cualquier tipo de dudas, se van a poder resolver con mucha más agilidad", concluyó la concejala de Hacienda y de Juventud.

Para solicitar cita el Ayuntamiento facilita dos vías: la web aviles.es/cita-previa (haciendo clic en "cita previa" y seleccionando "edificio Fuero") y llamando al teléfono 985 122 100.

