Un baño de agua fría para el sector hostelero

Son peticiones justas, que cualquier trabajador en cualquier empresa que ha tenido que cerrar pediría y todos las apoyaríamos. Esa moción que presentó Cambia Avilés fue consensuada con la plataforma “SOS Hostelería Avilés” y tuvo el total apoyo de nuestra plataforma. También el Partido Popular colaboró y apoyó esa moción, tanto negociando con Cambia Avilés, como con nuestra plataforma.

Debemos dejar muy claro, que estos dos partidos políticos son los únicos de todo el arco municipal que durante el encierro que han mantenido seis compañeros en la iglesia de San Antonio de Padua han pasado por allí día tras día para interesarse por el estado de los encerrados y debatir y discutir con nosotros nuestras reivindicaciones. Desde la plataforma “SOS Hostelería” solo podemos darles las gracias.

Ayer, después de la concentración que realizamos en El Parche, muchos de los miembros de la plataforma estuvimos pendientes de la retransmisión del pleno por Youtube. Estábamos esperanzados, pensábamos que la moción iba a salir adelante. Luego llegó el baño de agua fría, la moción fue rechazada con los votos del PSOE, y la abstención cómplice de Vox y Ciudadanos.

Nos defraudó mucho el resultado de la votación, pero lo que nos provocó una total indignación fueron las intervenciones de los concejales de Vox, Ciudadanos y el PSOE y la de la señora Alcaldesa.

La plataforma “SOS Hostelería” quiere responderles:

1) Señora concejala de Vox: usted, con su abstención, lo que hizo fue apoyar al PSOE en su rechazo a la moción presentada. Usted impidió que el Ayuntamiento de Avilés pidiera mas ayudas al Gobierno del Principado para paliar, en parte, la situación dramática que estamos viviendo muchos hosteleros y pequeños comerciantes. El viernes, usted, utilizando un discurso demagógico, hablando de aperturas inmediatas y cosas irrealizables, rechazó pedir ayudas para que los trabajadores de la hostelería podamos subsistir.

2) Señor concejal de Ciudadanos: su intervención solamente podemos calificarla de surrealista. Nos haría gracia sino estuviéramos en una situación tan dramática. Pero vamos a ver: ustedes dicen que quieren que nos dejen abrir nuestros negocios con las restricciones consiguientes y que al mismo tiempo nos den ayudas Y cuando se presenta una moción para pedir esas ayudas ustedes facilitan con su abstención que esas peticiones sean denegadas ¿Han pensado lo que han hecho? ¿Ustedes saben el daño que su abstención de ayer ha infligido a cientos de pequeños autónomos avilesinos? ¿O es que están pensando en ocupar sillones y no pueden contrariar a quienes van a dárselos?

3) Señor portavoz del PSOE: nos gustaría saber que les hemos hecho a ustedes para que nos traten de esta manera. Nos han concedido una limosna, a la que ustedes llaman ayuda, de 400 euros. En total han destinado a esa limosna 465.000 euros, pero un par de horas antes de debatir y votar la moción de la hostelería aprobaron un desembolso de más de dos millones de euros para comprar un edificio para cambiar el conservatorio de sitio. Estas últimas semanas hemos visto como suscriben convenios con emisoras de radio, con una asociación de comerciantes y estamos viendo como ponen la iluminación navideña... Según ustedes, todo eso es para potenciar la hostelería y el comercio. Bueno, una cosa sí vemos positiva: las luces de Navidad pueden servirnos para poder ver dentro de nuestros locales, ya que gracias a su limosna, muchos de nosotros tendremos la luz cortada en esas fechas.

Usted habla de agilidad en las ayudas, ya que este próximo día 30 tienen previsto aprobar 135, de eso que llaman ayudas, de las más de 600 solicitudes presentadas. Señor concejal, la hostelería lleva cerrada desde el 4 de noviembre; los recibos llegan –algunos, como el de las terrazas, suyos– y ustedes hablan de agilidad, cuando muchos de nosotros recibiremos la ayuda famosa, igual estando ya cerrados definitivamente. Luego dice que prefiere dejar las intenciones de acuerdo para el próximo presupuesto, dice que van a poner toda la potencia que puedan para que nadie se quede atrás. ¿Hablan ustedes de marzo de verdad? ¿Ayudas en marzo? ¿Ayudas para cuando más de la mitad de la hostelería y el comercio esté cerrado definitivamente? ¿Hablan ustedes en serio?

A pesar de todo ello, señor concejal, hay una cosa que nos llama poderosamente la atención: ¿pueden explicarnos qué tiene que ver todo lo anterior y demás cosas que dijeron en el Pleno para no apoyar una moción que pide ayudas al Gobierno del Principado? Ustedes han impedido con su voto negativo que el Ayuntamiento de Avilés pidiera ayudas al Principado para el comercio y la hostelería locales. Sí, señor concejal, para esa tienda donde usted compra ropa, para ese bar donde usted toma el café, para ese restaurante donde come. Ustedes han contribuido a que muchos de esos sitios probablemente no puedan a volver a abrir sus puertas.

4) Señora alcaldesa: después de las intervenciones de los portavoces de los grupos políticos, usted tuvo que soltar su sermón. Nada distinto a lo que ya había contado el portavoz del PSOE; eso sí,

utilizó su demagogia habitual para hablar de enfermos, de la tragedia del covid. Si usted se hubiera dignado a bajar un solo día a vernos en nuestras concentraciones, hubiera visto carteles con el lema “SOS Sanidad Pública”. Si usted se hubiera dignado a leer cualquiera de nuestros comunicados y manifiestos, vería que en ellos siempre mostramos nuestro apoyo y solidaridad tanto a los sanitarios como a las víctimas del covid. Si usted se hubiera dignado a escuchar cualquiera de los discursos que nuestros compañeros encerrados en la iglesia dan todos los días en la plaza de Carlos Lobo, vería que en ellos siempre se acuerdan de los sanitarios y los enfermos y sus familias.

Pero claro, usted no ha leído ni escuchado nada de eso. Usted está sentada en su trono viendo el mundo pasar. Ni usted ni su grupo han tenido la empatía de pasar un sólo día a visitar o interesarse por el estado de seis personas que llevan 15 días encerradas en una iglesia, para reivindicar algo tan básico y fundamental como es poder seguir subsistiendo, seguir trabajando y seguir comiendo. Así que señora Alcaldesa, discursos y lecciones de moral, como que no.