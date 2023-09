Hacer el ridículo y morir en el intento

Ante la queja de IU tildando de lamentable la gestión cultural del gobierno local de Castrillón en las páginas de este diario, resulta poco menos que sorprendente, a tan solo tres meses de gobierno, frente a los más de diez años con la exalcaldesa Yasmina Triguero al frente. ¿Lo han olvidado?

Muchos no hemos podido olvidarlo, cuando nos encontramos con una plantilla desmoralizada, desencantada, por conflictos continuos del antiguo equipo de gobierno con los trabajadores y más en especial con su director y su delegado de personal de CC OO. Normalizamos la relación con los trabajadores de Cultura. Y tal como llevábamos en nuestro programa de gobierno, no solo no nos planteamos la disolución del Patronato Municipal de Cultura, sino que lo reforzaremos por entender que resuelve eficazmente la gestión de un área tan específica. Por otra parte, la estructura vertical y jerarquizada que mantuvo el tripartito en el pasado mandato, se transformó, desde la llegada del PP, en unas relaciones horizontales que ponen en valor la importancia y opinión del personal, para conseguir un equipo de trabajo. Lo lamentamos, señoras de IU.

Por otra parte, este gobierno ha llevado, ya, a cabo, frente a sus diez años de mandato, la licitación para subsanar definitivamente los problemas de filtración en la cubierta del Valey y se ha adjudicado a la empresa que realizará las obras. Son normales los lamentos de IU. Como también suponemos que lamentan que a día de hoy el Patronato se encuentre al corriente de sus pagos, habiéndonos encontrado facturas sin pagar desde 2022.

Se quejan de "lamentable inacción en nuevas iniciativas" cuando tras más de diez años de gobierno de IU la única novedad que emprendieron fue la disolución del Patronato Municipal de Cultura. El grupo de gobierno ha puesto en marcha 16 nuevos cursos de informática y al momento de escribir estas líneas con la matrícula aún abierta, van más de 500 personas inscritas contando con las matrículas de las escuelas culturales. Lo lamentamos, señoras de IU.

Este gobierno local va a impulsar una política de ampliación del presupuesto para adquisición de libros, ampliar la apertura en época de exámenes. Pero la Biblioteca Pública Municipal de Salinas en todos los años que gobernaron nunca se abrió los fines de semana. Les faltó tiempo. Y ahora, nos encontramos con un presupuesto que solo nos permite abrir una de las bibliotecas los fines de semana. Y destacar que la nueva Biblioteca de Piedras Blancas, cerrada durante años, se recepciona sin que funcione la climatización de la planta baja, cuyo arreglo supondría cambiar las máquinas, con un considerable coste económico. Nosotros sí lo lamentamos, señoras de IU.

Con respecto a las obras para instalar un ascensor en el antiguo cuartel de la Guardia Civil, sede de las Escuela Culturales, sigue su proceso, pero que no se haya acometido una reforma integral en esto años del gobierno de IU y se encuentren las instalaciones en un estado verdaderamente lamentable dice mucho del interés de IU por la cultura y la ciudadanía. Nosotros sí lo lamentamos, señoras de IU.

Por último califican de ridículo el transmitir óperas desde el Teatro Campoamor, que fue aprobado, junto al programa cultural para el último trimestre, por los representantes de IU en el Consejo Rector, Laureano López Rivas y Yasmina Triguero. Lamentamos esta división en IU. Pero calificar de ridículo el evento, cuando el Centro Niemeyer programa óperas en este formato con gran éxito de público o el Teatro Real que lo incorpora a todas sus temporadas, indica el grado de desconocimiento e ignorancia que rebosan. Además, la colaboración con la Ópera de Oviedo no finaliza con esta retransmisión, sino que por ambas partes se estudia un programa que permita difundir este género musical también entre los escolares. Lo lamentamos, señoras de IU.

Lo que no lamentamos es que IU de Castrillón haya perdido las elecciones y la Alcaldía. Creo que la ciudadanía los situó donde se encuentran en estos momentos, en un valle de lamentos por lo que no hicieron.