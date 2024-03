Cuéntame, cuéntales lo que pasó

Ante la reciente nota de prensa de IU refiriéndose, entre medias verdades y mentiras, al Patronato Municipal de Cultura de Castrillón denunciando opacidad, continuismo en la programación, incremento de los gastos de publicidad, goteras en el escenario (que descubrieron en el último Consejo Rector), falta de dinamismo en el telecentro, desconozco si lo expresan como una broma o es claramente una desvergüenza. Cuéntame, concejala Triguero, cuéntales a tus compañeros de IU, "tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió" con la llegada del gobierno del PP a la Alcaldía de Castrillón, el final de una época oscura, como pocas, que vivió la cultura en nuestro concejo. Cuéntame lo que pasó, cuéntaselo a tus compañeros de IU, que fueron, también, cómplices de prácticas execrables. Cuéntame la primera rueda de prensa de CC OO con la presencia de la mayoría de mis compañeros del PMAC, el 11 de febrero de 2017 en la que se denunciaba la persecución a trabajadores.

Cuénteme porqué Jesús Ángel Cabrales, portavoz del PSOE por entonces, denunciaba, en un artículo el 25 de julio de 2017, la opacidad del gobierno que usted presidía, instándole a que hiciera públicas las cifras de taquilla y participación de los últimos cinco años en el Valey que nunca facilitó. Cuéntame la reprobación, por primera vez en la historia democrática de Castrillón, de los concejales Enrique Tirador, de Cultura, y María de Mar González, de Interior, para defender a los trabajadores de Cultura de sus mentiras y persecución, y que contó con los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos y Foro, en mayoría suficiente para sacarla adelante.

Cuéntame cómo fue el Pleno de disolución de los patronatos el 17 de febrero de 2023, un pleno bronco en que se faltó el respeto a los trabajadores de Cultura con insinuaciones de intereses ocultos a su delegado de personal, una disolución que el PP, PSOE y Vox, impidieron que se llevara a cabo. Cuéntame si debo seguir, porque hay cientos de páginas en las hemerotecas referentes a este periodo, porque el malestar, los ataques, no cesaron hasta que perdiste el gobierno merecidamente. Cuéntame cómo te ha ido en la oposición. Cuéntame de dónde sacas los incrementos de gastos en publicidad que son los mismos que en el 2023, cuéntame que te enteraste en el Consejo Rector de las goteras en la caja escénica del Teatro del Valey cuando llevan once años, aunque es cierto que tenías otros problemas como ya he explicado en los párrafos anteriores. Se han realizado obras menores con el fin de afrontar, durante siete meses, la programación, despejando el centro del escenario de filtraciones, quedando solo algunas goteras en el hombro derecho hasta poder subsanarlas con la obra definitiva que comenzará en mayo.

Cuéntame cuando se inauguró la Biblioteca Pública Municipal de Piedras Blancas, el 4 de enero de 2022, recepcionada con deficiencias en la climatización en la planta baja, y a las que no se puso remedio, a pesar de que como alcaldesa continuaste hasta junio de 2023. Cuéntame cómo te ha ido consultando los expedientes, entradas de registro y resoluciones, a los que te hemos facilitado el acceso, como no podía ser de otra manera. Me vas a permitir que te cuente, ahora que te has ido para siempre del gobierno de Castrillón, que desde que el PP gobierna no hay ningún problema laboral con los trabajadores y trabajadoras del PMAC y no se ha vuelto a hablar de disolución de los patronatos. Te cuento cómo fueron estos primeros meses al frente de la concejalía de Cultura.

Se ha mejorado la accesibilidad al teatro con pasamanos en el patio de butacas y un sistema de accesibilidad auditiva, que en más de una década tu gobierno no tuvo tiempo ni de planificar ni llevar a cabo. Te cuento que desde que estoy de concejala de Cultura van seis llenos en el teatro, y sirva como muestra la cifra de ingresos en taquilla del primer semestre de 2023, tú todavía como alcaldesa, por un importe de 15.676 euros y 2.751 espectadores. Y compárese con el primer trimestre –trimestre que no semestre– de 2024 que alcanzó una recaudación de 19.377 y 2.735 espectadores. Con respecto al Centro de Recursos Digitales de Piedras Blancas se han puesto en marcha numerosos cursos que habías parado durante más de un año a pesar de contar con todo el equipamiento necesario. Te puedo contar nuestra excelente relación con la Fundación Ópera de Oviedo, con Laboral Centro de Arte, con el Museo de Bellas Artes de Asturias, con la colección Bragales, con el Ayuntamiento de Oviedo.

Y tú, Yasmina, ¿qué me cuentas?

Suscríbete para seguir leyendo