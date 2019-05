Un fan de 'El Señor de los Anillos' recorre Nueva Zelanda disfrazado de Gandalf

La pasión por el cine puede hacer llegar a lo más alto a cualquiera que quiera verse en la piel de su protagonista preferido. Este es el caso de Akhil Suhas, un joven fotógrafo de la India que, declarado fan de 'El Señor de los Anillos', ha decidido embarcarse en un viaje por Nueva Zelanda vestido del mago Gandalf. En muy poco tiempo sus fotografías, subidas a sus redes sociales, se han hecho virales.





Suhas, de 21 años, es un joven estudiante de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) que no dudó ni un momento en vestirse como el personaje de la saga de Tolkien yHaga frío o calor. Incluso con animales y rodeado de agua. No importa. Cualquier sitio lo transforma en un lugar increíble que fotografiar. En todas las imágenes se puede observar. Sus fotografías casi parecen imágenes sacadas de las propias películas.En declaraciones recogidas por 'UNILAD', el joven asegura que lo mejor deson todos los paisajes. "Durante mis primeros 3 años en Nueva Zelanda, pasé solo 9 días en la Isla del Sur siendo fotógrafo y allí sentí que tenía asuntos pendientes. Entonces, pensé, ¿por qué no ir en un largo viaje por carretera y capturar los mejores paisajes de Nueva Zelanda, mientras estoy en el período de transición de terminar la universidad y encontrar un trabajo?"Suhas asegura que pensó "que tenía que hacer algo para diferenciarse", y que fue tras ver 'El Señor de los Anillos' por quinta vez "cuando le surgió la idea". Actualmente el perfil en Instagram del fotógrafo, cuenta con más de 24,4 k seguidores y 415 publicaciones.